Warren Buffett'ın her yatırımcının bilmesi gereken 4 temel kuralı

Diğer yandan girişimci bir genç değilseniz, Buffett gibi, yatırıma başlamak için 11 yaş çok erken olabilir; ancak doğru zaman ne zaman?



Buffet'a göre; başlamak için mükemmel bir yaş diye bir şey yok. Önemli olan, yatırımı mümkün kılan koşulların ne zaman bir araya geleceği. Kazandığınız birkaç maaş önemli bir öğrenme fırsatı oluşturuyor.