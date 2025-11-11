Warren Buffett'ın her yatırımcının bilmesi gereken 4 temel kuralı

Omaha Kahini lakabıyla bilinen dünyanın önde gelen yatırımcılarından Warren Buffett'ın gençlere çok temel tavsiyeleri var. Biz de Investopedia Online'da yer alan bu tavsiyeleri sizler için derledik.
1 SABIR ANAHTARDIR
Yatırım için birkaç dolar daha biriktirdiğiniz anda heyecan verici yeni bir hisse senedini kapmak önemli bir şey, ancak yatırımınızdan ilk dolarınızı kazandığınız anda nakde çevirmek bambaşka bir şeydir. Buffett, piyasa kaçınılmaz olarak yukarı veya aşağı yönde dalgalanmaya başladığında derin bir nefes alıp uzun vadeli hedeflerinize odaklanmanızı öneriyor. Buffett bir keresinde, "Borsa, parayı aktif olandan sabırlı olana aktarmak için tasarlanmıştır" demişti
2 ERKEN BAŞLAMAK HER ZAMAN GEÇ BAŞLAMAKTAN DAHA İYİDİR
Diğer yandan girişimci bir genç değilseniz, Buffett gibi, yatırıma başlamak için 11 yaş çok erken olabilir; ancak doğru zaman ne zaman?
Buffet'a göre; başlamak için mükemmel bir yaş diye bir şey yok. Önemli olan, yatırımı mümkün kılan koşulların ne zaman bir araya geleceği. Kazandığınız birkaç maaş önemli bir öğrenme fırsatı oluşturuyor.
3 SEÇİÇİ OLUN
Buffett'ın yatırımcılara verdiği tavsiyelerin çoğu, dürtüsel davranmaktan kaçınmaya odaklanıyor. Özgüven iyidir, ancak içgüdülere güvenmek veya sadece kalabalığı takip etmek yerine, kişinin kendi araştırmasını yapması lazım. Eğer sadece 20 kez yatırım yapabileceğinizi bilseydiniz, her seferinde paranızı nereye yatırdığınız konusunda daha dikkatli olurdunuz. Bu da seçici olmanızı sağlardı diyor Buffet.
4 ÖDEVİNİ YAP
Buffett'ın yatırım felsefesi, ne satın aldığınızı bilmeniz gerektiği ilkesini vurgular. Buffet, yıllık raporları baştan sona okuması ve tek bir dolar bile yatırmadan önce bir şirketin iş modelini incelemesiyle ünlüdür. Mesela sağlık sektöründe çalışıyorsanız, ilaç şirketlerini daha iyi anlayabileceğiniz anlamına gelir. Teknoloji sektöründeyseniz, uygulama şirketleri size daha mantıklı gelebilir. Buffet'a göre önemli olan; bildiklerinizi ve en az onlar kadar önemli olan bilmediklerinizi fark etmektir.