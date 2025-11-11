ARA
DOLAR
42,23
-0,00%
DOLAR
EURO
48,94
0,21%
EURO
GRAM ALTIN
5619,50
0,65%
GRAM ALTIN
BIST 100
10768,00
-0,19%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

TÜİK duyurdu: Perakende satış hacmi yıllık arttı

TÜİK'in açıkladığı eylül ayına ait Ticaret Satış Hacim Endeksi'ne göre, ticaret satış hacmi yıllık yüzde 10,3, perakende satış hacmi ise yıllık yüzde 14,3 oranında artış gösterdi.


Son Güncellenme:
TÜİK duyurdu: Perakende satış hacmi yıllık arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), eylül ayına ilişkin Ticaret Satış Hacim Endeksi'ni açıkladı. Açıklanan verilere göre, ticaret satış hacmi (2021=100) 2025 yılı Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10,3 arttı. 

Aynı ayda motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi yüzde 8,3, toptan ticaret satış hacmi yüzde 8,9 ve perakende ticaret satış hacmi ise yüzde 14,3 oranında arttı.

TÜİK duyurdu: Perakende satış hacmi yıllık arttı-1

Ticaret satış hacmi aylık yüzde 4,7 arttı

Ticaret satış hacmi (2021=100) 2025 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 4,7 arttı. Aynı ayda motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi yüzde 0,4 azalırken, toptan ticaret satış hacmi yüzde 7 ve perakende ticaret satış hacmi ise yüzde 2,2 arttı.

 

TÜİK duyurdu: Perakende satış hacmi yıllık arttı-2

 

TÜİK duyurdu: Perakende satış hacmi yıllık arttı-3
TÜİK duyurdu: Perakende satış hacmi yıllık arttı-4
0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL