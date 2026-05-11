EFES-2026 tatbikatı başladı: F-16’lar görev için havada

EFES-2026 Tatbikatı kapsamında görev alacak Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki F-16 savaş uçakları, planlanan faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere Bandırma’dan kalkış yaptı.
1 Sabahın erken saatlerinde uçuş hazırlıkları tamamlandı
Milli Savunma Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen EFES-2026 tatbikatı kapsamında, Balıkesir'in Bandırma ilçesinde konuşlu 6'ncı Ana Jet Üssü Komutanlığında görevli pilotlar ve teknik personel, sabahın erken saatlerinde uçuş hazırlıklarını tamamladı.
2 Pilotlar, kontrollerin ardından piste çıktı
Üs Komutanlığında brifing alan pilotlar, bakım ve mühimmat kontrollerinin ardından piste çıktı.
3 Tatbikat sahasına intikal edildi
Kol uçuşuyla havalanan F-16 savaş uçakları, İzmir'de icra edilen tatbikat sahasına intikal etti.
5 Hedef vurma, yakın hava desteği, hava destek harekatı test edildi
Tatbikatta, hava destek harekatı, hedef vurma, yakın hava desteği ve koordineli operasyon kabiliyetlerinin test edilmesinin amaçlandığı öğrenildi.
6 Gerçeğini aratmadı
Gerçeğini aratmayan senaryoların uygulandığı tatbikatta, Türk Silahlı Kuvvetlerinin müşterek harekat kabiliyetinin geliştirilmesi hedefleniyor.
7 Tatbikat sürüyor
Hava unsurlarının yanı sıra kara ve deniz kuvvetlerine bağlı birliklerin de görev aldığı tatbikatın belirlenen program kapsamında sürdüğü bildirildi.