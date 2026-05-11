Anadolu Ajansı

EFES-2026 tatbikatı başladı: F-16’lar görev için havada

EFES-2026 Tatbikatı kapsamında görev alacak Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki F-16 savaş uçakları, planlanan faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere Bandırma’dan kalkış yaptı.

Sabahın erken saatlerinde uçuş hazırlıkları tamamlandı

Milli Savunma Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen EFES-2026 tatbikatı kapsamında, Balıkesir'in Bandırma ilçesinde konuşlu 6'ncı Ana Jet Üssü Komutanlığında görevli pilotlar ve teknik personel, sabahın erken saatlerinde uçuş hazırlıklarını tamamladı.

Pilotlar, kontrollerin ardından piste çıktı

Üs Komutanlığında brifing alan pilotlar, bakım ve mühimmat kontrollerinin ardından piste çıktı.

Tatbikat sahasına intikal edildi

Kol uçuşuyla havalanan F-16 savaş uçakları, İzmir'de icra edilen tatbikat sahasına intikal etti.

Hedefler imha edildi

Belirlenen hedefler Hava Kuvvetleri unsurları tarafından imha edildi.

Hedef vurma, yakın hava desteği, hava destek harekatı test edildi

Tatbikatta, hava destek harekatı, hedef vurma, yakın hava desteği ve koordineli operasyon kabiliyetlerinin test edilmesinin amaçlandığı öğrenildi.

Gerçeğini aratmadı

Gerçeğini aratmayan senaryoların uygulandığı tatbikatta, Türk Silahlı Kuvvetlerinin müşterek harekat kabiliyetinin geliştirilmesi hedefleniyor.

Tatbikat sürüyor

Hava unsurlarının yanı sıra kara ve deniz kuvvetlerine bağlı birliklerin de görev aldığı tatbikatın belirlenen program kapsamında sürdüğü bildirildi.
