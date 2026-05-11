Antalya’nın dünyaca ünlü turizm destinasyonu Kaş, Mayıs ayının ortasına yaklaşırken adeta yazdan kalma günler yaşıyor. İlçenin sembol noktalarından biri olan ve turkuaz rengiyle büyüleyen Kaputaş Plajı, güneşli havayı değerlendirmek isteyen tatilcilerin akınına uğradı.
Meteorolojik verilere göre Kaş’ta hava sıcaklığı 23 dereceye kadar yükselirken, deniz suyu sıcaklığı ise 20 derece ölçüldü. Bu ılıman iklimi fırsat bilen yerli ve yabancı turistler, günün erken saatlerinden itibaren plajdaki yerlerini aldılar.
Dik merdivenlerle inilen ve dik yamaçlar arasında yer alan konumuyla bilinen plaj, sadece denize girmek isteyenleri değil, fotoğraf meraklılarını da kendine çekti. Gün boyunca devam eden hareketlilik, ilçede deniz sezonunun artık tamamen açıldığının habercisi oldu.
Kaputaş Plajı’nı diğer kıyı şeritlerinden ayıran temel teknik özellik, bir kanyon ağzı plajı olmasıdır. Yer altından süzülerek gelen soğuk tatlı su kaynaklarının denizle birleştiği bu noktada, suyun berraklığı ve turkuaz rengi, kumun altındaki beyaz kalker çakılların ışığı kırma katsayısıyla doğrudan ilişkilidir. Bugün yaşanan yoğunlukta, denizin durgun olması bu optik şöleni en üst seviyeye çıkardı.
D-400 karayolu üzerinde, Kaş ve Kalkan arasında stratejik bir noktada konumlanan plaja, sabah saatlerinden itibaren ulaşım yoğunluğu yaşandı. 187 basamaklı merdivenlerle inilen sahil şeridinde, gün boyu sirkülasyonun yüksek olduğu gözlendi. Turizm işletmecileri, Mayıs ayındaki bu erken hareketliliğin, 2026 yılı turizm hedefleri doğrultusunda bölgedeki doluluk oranlarını %20 oranında artırmasını bekliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre Kaş ilçesinde günün en yüksek hava sıcaklığı 23,4°C olarak kaydedilirken, nem oranının düşüklüğü hissedilen sıcaklığın konfor düzeyinde kalmasını sağladı. Deniz suyu sıcaklığı ise 20°C seviyesine ulaşarak, bölgedeki termal konfor eşiğini "yüzülebilir" seviyeye taşıdı. Uzmanlar, bu sıcaklık değerlerinin Batı Akdeniz çanağındaki pek çok rakip destinasyonun üzerinde seyrettiğini belirtiyor.