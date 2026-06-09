Hollywood’da "YouTuber" ihtilali: Gişenin yeni sahibi Z Kuşağı oldu

Geçen ay sonu Kuzey Amerika gişelerinde tarihi bir an yaşandı. Bağımsız dağıtım şirketi A24’ün yapımcılığını üstlendiği ve 20 yaşındaki YouTuber Kane Parsons tarafından yönetilen korku filmi "Backrooms", açılış hafta sonunda yerel düzeyde 81,5 milyon dolar hasılat elde ederek gişenin zirvesine yerleşti. Bu başarı, Parsons’ı Hollywood tarihinde açılış haftasında 1 numara olmayı başaran en genç yönetmen yaptı.

Aynı dönemde, Focus Features imzalı "Obsession" filmi üçüncü hafta sonunda %10'luk bir artışla 26,4 milyon dolar daha toplayarak ikinci sıradaki yerini korudu. Buna karşılık Disney’in dev bütçeli franchise yapımı "The Mandalorian and Grogu" ise ikinci hafta sonunda %70 gibi büyük bir düşüş yaşayarak 25 milyon dolarla üçüncü sıraya geriledi.

PostTrak verilerine göre, YouTuber kökenli yönetmenlerin çektiği bu düşük bütçeli filmleri izleyenlerin yaklaşık %85'ini 35 yaş altı (Z kuşağı ve genç Y kuşağı) seyirciler oluşturdu. Bu veri, sinema salonlarına gitmeyi büyük oranda bırakan bir jenerasyonun, internet ortamında takip ettikleri içerik üreticileri için salonları doldurduğunu gösteriyor.

Hollywood İçin Yeni Bir Model mi?



CNN'de yer alan habere göre; uzmanlar, Hollywood stüdyolarının artık bu yeni sinema modelini kopyalamaya başlayacağını öngörüyor. Büyük bütçeli, birbirinin tekrarı olan devam filmleri veya süper kahraman serileri yerine; stüdyolar artık YouTube ve diğer dijital platformları tarayarak buradaki özgün ve yükselen yönetmenleri keşfetmeye öncelik veriyor.

Z kuşağının sinemaya bakışını değerlendiren analistler, gençlerin gerçek dünyadaki ekonomik belirsizlikler ve krizler nedeniyle korku türüne ve dijital platformlarda aşina oldukları, samimi buldukları hikayelere daha çok yöneldiğini belirtiyor. MrBeast, Markiplier ve Kane Parsons gibi isimlerin elde ettiği başarılar, içerik üreticilerinin artık sadece internet dünyasının birer parçası olmadığını, doğrudan Hollywood'un geleceğini şekillendiren en güçlü eğlence figürlerine dönüştüğünü kanıtlıyor.