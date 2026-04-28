Popun Kralı beyaz perdede de zirvede: "Michael" gişe rekorlarını altüst etti

BBC'de yer alan habere göre; Popun Kralı Michael Jackson'ın hayatını konu alan "Michael" filmi, açılış hafta sonunda dünya çapında 217 milyon dolar hasılat elde ederek biyografik film türünde tüm zamanların rekorunu kırdı. Bu başarıyla film; hem Freddie Mercury’yi anlatan Bohemian Rhapsody’nin (124 milyon dolar) hem de geçtiğimiz yılın devi Oppenheimer’ın (180 milyon dolar) rekorlarını geride bıraktı.
1 Yapım Süreci ve Hukuki Zorluklar
Başrolünde sanatçının yeğeni Jaafar Jackson’ın yer aldığı film, prodüksiyon aşamasında ciddi senaryo değişikliklerine uğradı. Başlangıçta 1990’lardaki çocuk istismarı suçlamalarına da değinilmesi planlanmıştı; ancak Jackson’ın geçmişte yaptığı bir gizlilik sözleşmesinin hukuki maddeleri nedeniyle bu bölümler iptal edildi. Yönetmen Antoine Fuqua, bu hukuki engel nedeniyle filmi yeniden kurguladıklarını ve hikayeyi herhangi bir suçlamanın yaşanmadığı 1988 yılında sonlandırma kararı aldıklarını belirtti.
2 Teknik Detaylar ve İçerik
Yaklaşık 200 milyon dolarlık bütçesiyle en pahalı biyografik yapımlardan biri olan film, Jackson'ın mirası (estate) tarafından destekleniyor. Filmde sanatçının orijinal vokalleri kullanılırken, hikaye odak noktası olarak Michael’ın müzik kariyerine ve babası Joseph Jackson (Colman Domingo) ile olan gergin ilişkisine odaklanıyor.
3 Sektörel Trendin Zirvesi
Film; Elvis Presley, Bob Marley, Whitney Houston ve Amy Winehouse gibi isimlerle son on yılda yükselişe geçen müzikal biyografi akımının ticari anlamda en başarılı halkası oldu. Dünya genelinde aynı anda vizyona girmesine rağmen, önemli bir pazar olan Japonya’da stratejik bir kararla Haziran ayında izleyiciyle buluşacak. Michael, tıpkı Project Hail Mary ve The Super Mario Galaxy Movie gibi yapımlarla birlikte, sinema salonlarının son dönemdeki finansal toparlanmasına büyük katkı sağladı.
4 Sanatsal Odak Noktası
Film, Jackson’ın Thriller albümüyle ulaştığı tarihi başarıyı ve Billie Jean, Smooth Criminal gibi ikonik eserlerini, büyük ölçüde yeniden canlandırılan konser sahneleri üzerinden işliyor. Dağıtımcı şirket, ulaşılan rekor seviyedeki hasılatın sadece Jackson hayranlarından değil, her demografik gruptan izleyicinin yoğun ilgisinden kaynaklandığını vurguladı. Filmde, sahnelerin inandırıcılığını artırmak amacıyla Jaafar Jackson'ın performansına ek olarak, Michael Jackson’ın orijinal stüdyo ve konser kayıtlarındaki vokalleri doğrudan kullanıldı.