Sadece 5 yönetmen bu kadar servete sahip

Beş ünlü yönetmen, sadece hikaye anlatımındaki ustalıklarıyla değil, bu dehalarının karşılığını devasa kazançlarla alarak sektörün en tepesine yerleştiler.
İşte Forbes'a göre serveti 1 milyar dolardan fazla olan tüm yönetmenler...
1 James Cameron - 1,1 milyar dolar net servet
"Titanic" ve "Avatar" serileri sayesinde, her ikisi de bir süre tüm zamanların en yüksek hasılat elde eden filmleri arasında yer aldı.
2 Tyler Perry - 1,4 milyar dolar net servet
Tyler Perry, Madea karakteri etrafında yarattığı sahne, film ve televizyon yapımları ve Atlanta'da kurduğu 330 dönümlük film stüdyosu sayesinde tüm zamanların en zengin siyahi film yapımcısı.
3 Peter Jackson - 1,7 milyar dolar net servet
Peter Jackson, düşük bütçeli korku filmleri yapmaktan, "Yüzüklerin Efendisi" ile tüm zamanların en başarılı serilerinden birinin başına geçmeye kadar yükseldi. Film, ticari ve eleştirel anlamda büyük bir başarı elde etti ve Jackson, En İyi Film, En İyi Yönetmen ve En İyi Uyarlama Senaryo dallarında Oscar ödüllerini kazandı.
4 George Lucas - 5,3 milyar dolar net servet
Modern Hollywood gişe rekorları kıran filmlerinin mimarlarından biri olan George Lucas'ın "Yıldız Savaşları" serisi, sadece film sektörünü sonsuza dek değiştirmekle kalmadı, aynı zamanda yaratıcıların çalışmalarından nasıl para kazanabileceklerini de değiştirdi.
5 Steven Spielberg - 7,1 milyar dolar net servet
1970'lerde film sektörünü yeniden tanımlayan "Hollywood'un yaramaz çocukları" arasında, Steven Spielberg, günümüze kadar sürekli olarak büyük gişe hasılatı elde eden filmler üreten son isim olmaya devam ediyor. "Jaws," "Close Encounters of the Third Kind," "ET," "Indiana Jones" serisi, "Jurassic Park" serisi gibi filmleriyle sadece milyarder olmakla kalmadı; nesiller boyu insanların hayal gücünü de harekete geçirdi.