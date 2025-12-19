Sadece 5 yönetmen bu kadar servete sahip

Peter Jackson, düşük bütçeli korku filmleri yapmaktan, "Yüzüklerin Efendisi" ile tüm zamanların en başarılı serilerinden birinin başına geçmeye kadar yükseldi. Film, ticari ve eleştirel anlamda büyük bir başarı elde etti ve Jackson, En İyi Film, En İyi Yönetmen ve En İyi Uyarlama Senaryo dallarında Oscar ödüllerini kazandı.