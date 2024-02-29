15 milyon dolarlık yatırım yapacak

Gaziantepli Koza Halı İcra Kurulu Başkanı İbrahim Cingisiz, 2024 yılında 15 milyon dolarlık yatırım yapacağını açıkladı. Geçen yıl yüzde 138 oranında büyüdüklerini ve ihracat ağırlıklı çalıştıklarını belirten Cingisiz, bu yıl iç pazara yönelik de mağazalaşma ve marka bilinirliğini yükseltme konusunda girişimlerde bulunacaklarını söyledi.

Koza Halı, bölge bayi temsilcilerinin ve bayilerinin katıldığı 2024 yılı lansman toplantısını Antalya'da gerçekleştirdi. Toplantıda ekonomi basını ile de bir araya gelen Koza Halı İcra Kurulu Başkanı İbrahim Cingisiz, 2023 yılı rakamsal verilerini ve 2024 yılı öngörülerini paylaştı.

2023 yılını, bir önceki yıla göre yüzde 138'lik bir büyümeyle kapattıklarını söyleyen Cingisiz, büyüme rakamlarında artan enflasyon etkisinin de önemli bir rol oynadığının altını çizdi. Koza Halı, 2022 yılında marka bilinirliğini yükseltmek adına başlattığı ve önemli bir mesafe kat ettiği tabelalaşma ve Gallery mağazaları yapılanmasına yıl boyu açılacak yeni mağazalarıyla devam edecek.

100 mağaza hedefi

Koza Halı'nın 1960 yılında kurulduğunu, kendisinin ikinci kuşak temsilci olduğunu söyleyen İbrahim Cingisiz, bugün yılda 10-11 milyon metrekare üretim gerçekleştirdiklerini kaydetti. En büyük pazarlarının ABD olduğunu ifade eden Cingisiz, sözlerini şöyle sürdürdü: "İhracat yoğun bir şirketiz. En büyük pazarımız Amerika. Sonra Avrupa geliyor. Üretim kapasitemizin yüzde 60'ını ihraç ediyoruz. Bunun da yüzde 50-55'ini Amerika'ya gerçekleştiriyoruz."

2023 yılında yurt içinde 7 yeni Gallery mağazası açtıklarını ifade eden Cingisiz, "En çok bilinen marka olmak istiyoruz. İç pazarımızı genişletmek istiyoruz. Hedefimiz önce 20, sonra uzun vadede 100 mağazaya ulaşmak" dedi. İbrahim Cingisiz, bu mağazalar için teşvik edici bazı kolaylıklar da sunacaklarına işaret etti. Koza Halı Gallery mağazalarında özel mimari çalışmalara destek olmaya devam edeceklerini belirten Cingisiz, Koza Halı markasını tüm Türkiye'nin bildiği, güvendiği ve tercih ettiği bir marka haline getirmeyi hedeflediklerini dile getirdi.

40 milyon dolar ihracat hedefi

İhracatta hedef pazarlarının Güney Amerika olduğuna değinen Cingisiz, Brezilya, Arjantin ve Şili'nin de hedef pazarları arasında yer aldığını vurguladı. Geçen yılı 35 milyon dolar ihracatla kapattıklarını açıklayan İbrahim Cingisiz, "2024 yılı sonunda hedefimiz 40 milyon dolar" dedi.

Halka arza ilişkin bir soru üzerine Cingisiz, halka açılmayı şu anda düşünmediklerini söyledi. Üretim kapasitelerini yüzde 10 artırdıklarını, bunu yukarı taşımak için yeni yatırıma da gideceklerini söyleyen Cingisiz, "Kapasite artırımı için 2025 yılında 15 milyon dolar yatırım yapacağız" diye konuştu.

Sürdürülebilir üretim

İbrahim Cingisiz, Koza Halı'nın uzun süredir Amerika ve Avrupa pazarında global firmalara tedarik sağlayan ve denetlenen, makine ve tesis yatırımlarına devam ederek tasarım ve AR-GE çalışmalarına yatırım yapan, iç piyasada ve online pazarda satış hacmini her dönem arttıran ve marka yatırımıyla katma değerini yükselten bir şirket olduğuna işaret etti.

Sözlerine "Kurumsal ve sürdürülebilir altyapıyı destekleyecek şekilde İK politikamızla markamızı güçlendirme, ihracatımızı yükseltme, katma değer yaratma hedefimiz devam ediyor" şeklinde devam eden Cingisiz, sektörde söz sahibi olan bir üretici olarak çağın gerektirdiği yenilikleri yakından takip etmekle mükellef olduklarını belirtti. Bu yüzden ürünlerinde ve üretim süreçlerinde sürdürülebilirliği önemsediklerini vurgulayan Cingisiz, uzun yıllardır iç piyasada ve yurtdışında GRS sertifikalı pamuk içerikli kilimleri büyük markalarla buluşturduklarına işaret etti.

İbrahim Cingisiz şöyle devam etti:

"Bu yıl da yeni koleksiyonlarımızın içerisinde gururla bahsedeceğimiz geri dönüşüm polipropilen içerikli bir koleksiyonumuz var. Bu koleksiyonumuz da yine pamukta olduğu gibi, tekstil standartlarına göre uluslararası geçerliliğe sahip bir geri dönüşüm sertifikası olan GRS sertifikasına sahip. Özenle geliştirilmiş bu sürdürülebilir ürünlerle tüketicinin değişen taleplerini ve bilinçli tüketim ihtiyaçlarını cevaplamaktan memnuniyet duyuyoruz."