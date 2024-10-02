17 ülkede 100'den fazla dövme stüdyosu kurdu

2014 yılında sanat ve müşteri memnuniyeti odaklı vizyonuyla yola çıkan Cleopatra Ink, Kleopatra Beach’in ikonik imajından ilham alarak hızlı büyüdü ve dünyaya yayılmayı başardı. Cleopatra Ink, dövme tasarımcıları ile kişisel hikayeleri dinleyerek, kişinin kimliğini yansıtan özel tasarımlar oluşturuyor.

Cleopatra Ink Kurucusu ve Lideri Halil İbrahim Karadere, Alanya’dan dünya çapında bir marka yaratma vizyonu ile yola çıktıklarını belirterek, “Alanya'da modern dövme konseptini yarattığımız ilk stüdyomuz ile başladığımız dövme sanatını, bugün uluslararası arenada tanınan bir marka haline getirmeyi başardık. Markamız sanat ve müşteri memnuniyeti odaklı vizyonuyla 2014 yılından bu yana büyük bir hızla büyüyor. Markanın temellerini atarken dövme sanatını sadece bir kişisel ifade aracı değil, aynı zamanda profesyonel bir disiplin olarak geliştirme misyonunu olarak benimsedik. Dövme dünyasında yenilikçi ve yaratıcı bakış açımızla sektörde bir adım öne çıkmayı da başardık.” dedi.

Küresel dövme endüstrisi hakkında da bilgiler veren Karadere, “Sektör son yıllarda çok hızlı bir büyüme yaşadı. Bu büyümeyi toplumda artan dövme ilgisi ve dövmelerin artık bir sanat olarak algılanması sağlandı. Küresel dövme pazarı büyüklüğü 2023 yılında 2,03 milyar dolara ulaştı. 2024 yılı sonuna kadar ise 2,22 milyar ulaşması beklenirken, 2032 yılına kadar ise 4,83 milyar dolara çıkacağı öngörülüyor. Sektörün %10,20'lik bir bileşik büyüme oranı sergileyeceği tahmin edilirken, Avrupa, 2023 yılında dövme pazarına %33,5 pazar payıyla hakim oldu.” şeklinde konuştu.

Gelecek hedeflerinden de bahseden Karadere, “Gelecekte hem yerel, hem de uluslararası pazarlarda Cleopatra Ink’i daha da büyütmeyi hedefliyoruz. Markamızın kalitesinden ödün vermeden büyümesine devam etmek için, sürekli yenilikçi stratejiler ve teknolojiler geliştirirken, sanatın sınırlarını zorlayarak dövme dünyasında yeni standartlar belirlemeye kararlıyız.” diyerek sözlerini bitirdi.

