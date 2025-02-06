2024'te Türkiye'nin en büyük 5'inci savunma sanayi ihracatçısı oldu

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından, geçen yıla ilişkin Türkiye'nin savunma ve havacılık sektöründeki en büyük ihracatçıları açıklandı.

Açıklanan verilere göre, Baykar 1 milyar 831 milyon dolar ile ilk sırada yer alırken, 750 milyon dolar ile TUSAŞ ikinci, 644 milyon dolar ile ASFAT üçüncü, 610 milyon dolar ile MKE dördüncü, 600 milyon dolar ile ARCA Savunma beşinci sırada yer aldı.

Şirketin açıklamasına göre İsmail Terlemez ve Savaş Balçık'ın ortağı olduğu ARCA Savunma, özellikle top mermisi üretimindeki kapasitesiyle küresel ölçekte dikkati çekiyor. Açıklamada "Çorum’un Sungurlu Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren ARCA Savunma, sadece bir ayda tüm Amerika kıtasında üretilenden daha fazla top mermisi üretme başarısını gösterdi" ifadeleri yer alıyor.