ARA
Bist 100
7842,66
-3,36%
Bist 100
Dolar/TL
27,9822
0,1568%
Dolar/TL
Euro/TL
29,5346
-0,0558%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0536
-0,3815%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1753,91
1,48%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

25. yılında hedef büyütüyor

Ortaklığının 25. yılını kutlayan Alarko Carrier, ihracat çalışmalarını hızlandırdı. Genel Müdür Cem Akan, “İhracatta 2027 yılı hedefimiz, 35 milyon dolar” dedi.

18 Ekim 2023 | 22:03
0
25. yılında hedef büyütüyor

İklimlendirme sektörünün öncüsü Alarko Carrier, klimanın mucidi Carrier ile Türkiye’de çeyrek asırdır süren ortaklığının 25. yılı dolayısıyla, 17 Ekim’de Feriye’de bir basın toplantısı düzenledi. Alarko Carrier Yönetim Kurulu Başkanı Niv Garih, Alarko Carrier Genel Müdürü Cem Akan ve Carrier Avrupa Başkan Yardımcısı Didier Genois’nın ev sahipliğinde düzenlenen toplantıya, Alarko Holding Yönetim Kurulu Başkanı İzzet Garih, Alarko Holding Yönetim Kurulu Başkan vekili Vedat A. Alaton, Alarko Holding Yönetim Kurulu Üyesi Leyla Alaton ve Carrier HVAC Orta Doğu ve Türkiye Genel Müdürü Sathya Moorthi katıldı. 

25 Yıldır İstikrarla Büyüdük 

Basın toplantısının açılış konuşmasını yapan Alarko Carrier Genel Müdürü Cem Akan, sektörün en önemli aktörlerinden biri haline gelmiş olmalarından dolayı gurur duyduklarını ifade ederek “Sürekli gelişen organizasyonumuzla sektörde birçok ilke imza attık ve istikrarlı şekilde büyüyerek bugüne ulaştık. İklimlendirme alanında Türkiye’deki ilk Ar-Ge merkezlerinden birine hayat verdik. İklimlendirme Sanayicileri İhracatçılar Birliği (İSİB) tarafından verilen ‘en çok klima santrali, rooftop, fancoil ve paket tipi klima ihracatı yapan firma’ ödülünü üst üste 9 kez kazandık. Bugün Türkiye’nin halka açık tek iklimlendirme şirketi olarak faaliyet gösteriyoruz. Hem bireysel hem merkezi iklimlendirme ve su basınçlandırma ürünlerinde, 7 kıtada 73 ülkeye ihracat yapıyoruz. İhracatta 2027 hedefimiz 35 milyon dolar” dedi. 

Alarko Carrier’ın son yıllarda özellikle dijitalleşme, enerji verimliliği ve yenilikçi ürünler konusunda önemli açılımlar yaptığına dikkat çeken Akan, “Eskişehir’de kurduğumuz yeni fabrikada, üretimde dijitalleşme hızımızı ve verimliliği artırmayı hedefliyoruz. Öte yandan, insana ve çevreye duyarlı, doğa dostu teknolojilerin üretimine öncelik vermeyi sürdüreceğiz. Yüzde 100 hidrojenle çalışan kombi geliştirme çalışmalarımızda büyük aşama kaydettik. Önümüzdeki iki yıl sonunda tamamen hidrojen yakıtıyla çalışabilen kombi üretimine hazır hale geleceğiz.

Pazarı Takip Eden Değil Pazara Yön Veren Şirketiz 

Carrier ve Alarko’nun ortaklığının kendisi için çok kıymetli olduğunu belirten Alarko Carrier Yönetim Kurulu Başkanı Niv Garih; “Alarko Carrier’da biz her zaman pazarı takip eden değil pazara yön veren bir şirket olmayı hedefledik. “İklim bizim işimiz” diyerek enerji tasarrufu, iklim okur yazarlığı, enerji teknolojileri gibi pek çok yeni teknolojide öncü rol üstleniyoruz. Bugün 25. yaşına ulaşan bu ortaklığın başarısında, geçmişten bugüne ulaşan, şirketin kurucu değerlerinin çok önemli bir etkisi var. Bugün kaliteden ödün vermeden hizmet verebilen ve saygın bir kurum haline gelmemizde, şirketin köklerinde yer alan değerler yatıyor” dedi. 

Türkiye, Carrier için Stratejik Bir Ülke 

Alarko Carrier’ın 25. yıl dönümünü kutlamaktan onur duyduklarını söyleyen Carrier Avrupa Başkan Yardımcısı Didier Genois ise, yaptığı konuşmada şunları söyledi: “Türkiye şu anda dünya ekonomisinin 19. büyük ekonomisi. 85 milyon nüfusu, gelişen ekonomisi ve Avrupa ile Asya arasında stratejik bir konumuyla Türkiye, zaman içinde Carrier için stratejik bir pazar haline geldi. İklimlendirme pazarının yaklaşık 2 milyar dolar büyüklüğünde olduğu göz önüne alındığında, Alarko Carrier olarak bu sektörde önemli bir rol oynuyoruz.” 

Alarko Carrier’ın çeyrek asırlık başarısında üç önemli unsurun öne çıktığını söyleyen Didier Genois, “Alarko çalışanlarının bağlılığı ve özverisi; Alarko ve Carrier'ın oluşturmayı başardığı güçlü ortaklık ve "kazanmak için oynama" kültürü olmadan bu başarı olamazdı” dedi. 

 

0
  • ALTIN GRAM - TL 1753,91 1,48%
  • ALTIN ONS 1949,53 1,37%
  • BIST 100 7842,66 -3,36%
  • DOLAR/TURK LIRASI 27,9822 0,1568%
  • EURO/TURK LIRASI 29,5346 -0,0558%
  • EURO/USD 1,0536 -0,3815%
  • INGILIZ STERLINI 1,21409 -0,34475%
  • JAPON YENI 149,898 0,055%
  • KANADA DOLARI 1,37092 0,42965%
  • RUS RUBLESI 98,11 0,0867%
Günün En Çok Okunanları
Yapay zeka ve 185 dolarla kurdukları işi 150 bin dolara sattılar
Honda Civic Sedan ve HR-V e:HEV modellerindeki ekim kampanyasını duyurdu
Honda Civic Sedan ve HR-V e:HEV modellerindeki ekim kampanyasını duyurdu
Bosch Fren'den (BFREN) bedelsiz sermaye artırımı başvurusu
Bosch Fren'den (BFREN) bedelsiz sermaye artırımı başvurusu
WhatsApp'a iki yeni özellik geliyor
WhatsApp'a iki yeni özellik geliyor
İşte dünyanın en çok kazanan 10 futbolcusu (2023)
İşte dünyanın en çok kazanan 10 futbolcusu (2023)
Konut fiyatları ağustosta yıllık yüzde 90 arttı... 3 büyük ilde değişim oranları
Konut fiyatları ağustosta yıllık yüzde 90 arttı... 3 büyük ilde değişim oranları
BMGK acil toplanacak
BMGK acil toplanacak
Doğuş Otomotiv'den (DOAS) temettü kararı
GERİ
İLERİ
Yapay zeka ve 185 dolarla kurdukları işi 150 bin dolara sattılar
Honda Civic Sedan ve HR-V e:HEV modellerindeki ekim kampanyasını duyurdu
Bosch Fren'den (BFREN) bedelsiz sermaye artırımı başvurusu
WhatsApp'a iki yeni özellik geliyor
İşte dünyanın en çok kazanan 10 futbolcusu (2023)
Honda Civic Sedan ve HR-V e:HEV modellerindeki ekim kampanyasını duyurdu
Bosch Fren'den (BFREN) bedelsiz sermaye artırımı başvurusu
WhatsApp'a iki yeni özellik geliyor
İşte dünyanın en çok kazanan 10 futbolcusu (2023)
Konut fiyatları ağustosta yıllık yüzde 90 arttı... 3 büyük ilde değişim oranları
Bosch Fren'den (BFREN) bedelsiz sermaye artırımı başvurusu
WhatsApp'a iki yeni özellik geliyor
İşte dünyanın en çok kazanan 10 futbolcusu (2023)
Konut fiyatları ağustosta yıllık yüzde 90 arttı... 3 büyük ilde değişim oranları
BMGK acil toplanacak
GERİ
İLERİ
YENİ SAYI
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun
Ekonomist Yeni Sayı
ABONE OL