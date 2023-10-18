25. yılında hedef büyütüyor

İklimlendirme sektörünün öncüsü Alarko Carrier, klimanın mucidi Carrier ile Türkiye’de çeyrek asırdır süren ortaklığının 25. yılı dolayısıyla, 17 Ekim’de Feriye’de bir basın toplantısı düzenledi. Alarko Carrier Yönetim Kurulu Başkanı Niv Garih, Alarko Carrier Genel Müdürü Cem Akan ve Carrier Avrupa Başkan Yardımcısı Didier Genois’nın ev sahipliğinde düzenlenen toplantıya, Alarko Holding Yönetim Kurulu Başkanı İzzet Garih, Alarko Holding Yönetim Kurulu Başkan vekili Vedat A. Alaton, Alarko Holding Yönetim Kurulu Üyesi Leyla Alaton ve Carrier HVAC Orta Doğu ve Türkiye Genel Müdürü Sathya Moorthi katıldı.

25 Yıldır İstikrarla Büyüdük

Basın toplantısının açılış konuşmasını yapan Alarko Carrier Genel Müdürü Cem Akan, sektörün en önemli aktörlerinden biri haline gelmiş olmalarından dolayı gurur duyduklarını ifade ederek “Sürekli gelişen organizasyonumuzla sektörde birçok ilke imza attık ve istikrarlı şekilde büyüyerek bugüne ulaştık. İklimlendirme alanında Türkiye’deki ilk Ar-Ge merkezlerinden birine hayat verdik. İklimlendirme Sanayicileri İhracatçılar Birliği (İSİB) tarafından verilen ‘en çok klima santrali, rooftop, fancoil ve paket tipi klima ihracatı yapan firma’ ödülünü üst üste 9 kez kazandık. Bugün Türkiye’nin halka açık tek iklimlendirme şirketi olarak faaliyet gösteriyoruz. Hem bireysel hem merkezi iklimlendirme ve su basınçlandırma ürünlerinde, 7 kıtada 73 ülkeye ihracat yapıyoruz. İhracatta 2027 hedefimiz 35 milyon dolar” dedi.

Alarko Carrier’ın son yıllarda özellikle dijitalleşme, enerji verimliliği ve yenilikçi ürünler konusunda önemli açılımlar yaptığına dikkat çeken Akan, “Eskişehir’de kurduğumuz yeni fabrikada, üretimde dijitalleşme hızımızı ve verimliliği artırmayı hedefliyoruz. Öte yandan, insana ve çevreye duyarlı, doğa dostu teknolojilerin üretimine öncelik vermeyi sürdüreceğiz. Yüzde 100 hidrojenle çalışan kombi geliştirme çalışmalarımızda büyük aşama kaydettik. Önümüzdeki iki yıl sonunda tamamen hidrojen yakıtıyla çalışabilen kombi üretimine hazır hale geleceğiz.

Pazarı Takip Eden Değil Pazara Yön Veren Şirketiz

Carrier ve Alarko’nun ortaklığının kendisi için çok kıymetli olduğunu belirten Alarko Carrier Yönetim Kurulu Başkanı Niv Garih; “Alarko Carrier’da biz her zaman pazarı takip eden değil pazara yön veren bir şirket olmayı hedefledik. “İklim bizim işimiz” diyerek enerji tasarrufu, iklim okur yazarlığı, enerji teknolojileri gibi pek çok yeni teknolojide öncü rol üstleniyoruz. Bugün 25. yaşına ulaşan bu ortaklığın başarısında, geçmişten bugüne ulaşan, şirketin kurucu değerlerinin çok önemli bir etkisi var. Bugün kaliteden ödün vermeden hizmet verebilen ve saygın bir kurum haline gelmemizde, şirketin köklerinde yer alan değerler yatıyor” dedi.

Türkiye, Carrier için Stratejik Bir Ülke

Alarko Carrier’ın 25. yıl dönümünü kutlamaktan onur duyduklarını söyleyen Carrier Avrupa Başkan Yardımcısı Didier Genois ise, yaptığı konuşmada şunları söyledi: “Türkiye şu anda dünya ekonomisinin 19. büyük ekonomisi. 85 milyon nüfusu, gelişen ekonomisi ve Avrupa ile Asya arasında stratejik bir konumuyla Türkiye, zaman içinde Carrier için stratejik bir pazar haline geldi. İklimlendirme pazarının yaklaşık 2 milyar dolar büyüklüğünde olduğu göz önüne alındığında, Alarko Carrier olarak bu sektörde önemli bir rol oynuyoruz.”

Alarko Carrier’ın çeyrek asırlık başarısında üç önemli unsurun öne çıktığını söyleyen Didier Genois, “Alarko çalışanlarının bağlılığı ve özverisi; Alarko ve Carrier'ın oluşturmayı başardığı güçlü ortaklık ve "kazanmak için oynama" kültürü olmadan bu başarı olamazdı” dedi.