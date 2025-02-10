Abdi İbrahim ikinci kez İklim A Listesi’ne girdi

İş yapış modellerinde çevresel etkiyi gözeten Abdi İbrahim, İklim Değişikliği Programı’ndaki notunu bu yıl da A’da tutmayı başararak Global İklim Liderleri arasında yer aldı. Abdi İbrahim, bu başarısının yanı sıra Su Güvenliği Programı’nda puanını A-‘ye yükseltti. Abdi İbrahim İnsan Kaynakları, Kurumsal İletişim ve Sürdürülebilirlik Grup Başkanı Dr. M. Oğuzcan Bülbül; “Sürdürülebilirlik alanında istikrarlı bir şekilde yürüttüğümüz çalışmalarla programın en prestijli ve en yüksek derecesini alan şirketler arasında olmaktan gururluyuz” dedi.

Abdi İbrahim, sürdürülebilirlik stratejisi kapsamında, 2030 yılına kadar karbon-nötr bir şirket olma ve 2050 yılına kadar net sıfır emisyona ulaşma hedefini açıkladı. 2023 yılında CDP İklim Değişikliği Programı'nda A Listesi'ne giren ilk ve tek Türk ilaç şirketi olarak uluslararası alanda varlığını hissettiren şirket, 2024 yılında da kararlılıkla yürüttüğü çalışmaların meyvelerini alarak Karbon Saydamlık Projesi’nde İklim A Listesi’ne ikinci kez girmeyi ve Su Güvenliği Programı’nda A- notu almayı başardı. Böylece şirket sürdürülebilirlik alanındaki çalışmalarını taçlandırdı.

"Çevresel sürdürülebilirliği sağlayarak ekosistemin geleceğini iyileştirmeyi hedefliyoruz"

Abdi İbrahim’in Karbon Saydamlık Projesi’ndeki başarısı hakkında değerlendirmede bulunan İnsan Kaynakları, Kurumsal İletişim ve Sürdürülebilirlik Grup Başkanı Dr. M. Oğuzcan Bülbül; “İlaç sektöründe 23 yıldır kesintisiz lideriz. Yurt içindeki liderliğimizin yanı sıra küresel hedeflerimiz doğrultusunda da önemli ilerlemeler kaydediyoruz. Biz, daha sürdürülebilir bir dünyanın inşasına katkıda bulunmayı hem işimiz hem yaşamın bütünü için bir fırsat olarak değerlendiriyoruz. İmzacısı olduğumuz inisiyatifler, ulusal ve uluslararası düzlemde verdiğimiz taahhütler ile sektörümüze ve iş dünyasına ilham verecek adımlar atmak için çalışıyoruz. Tüm iş yapış modellerimizde çevresel sürdürülebilirliği sağlayarak ekosistemin geleceğini iyileştirmeyi hedefliyoruz. Doğal kaynakları verimli kullanarak kaynak tüketimimizi en aza indirmeye odaklanıyoruz. İlklerin şirketi Abdi İbrahim olarak; geçen sene İklim A Listesi’ne giren ilk ve tek Türk ilaç şirketi olduk ve bu yıl da ikinci kez aynı listedeyiz. Titizlikle yürüttüğümüz sürdürülebilirlik faaliyetlerimizin sonucunda bu yıl Su Güvenliği Programında ise A- puan aldık. Bu önemli başarıyı elde eden şirketler arasında olmaktan son derece gururlu ve mutluyuz” dedi.

