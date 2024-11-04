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Agrotech elektrikli araç yatırımından vazgeçti, hisseleri sert düştü

Agrotech, elektrikli araç yatırımlarını sonlandırma kararı aldığını açıkladı.

04 Kasım 2024 | 17:33
Agrotech elektrikli araç yatırımından vazgeçti, hisseleri sert düştü

Agrotech'ten KAP'a yapılan açıklamada 7 Temmuz'da elektrikli araçlar ile ilgili olarak yürürlüğe giren regülasyon ve oluşan ek vergiler sebebiyle çalışmaların sonlandırıldığını bildirildi. 

Şirket tarafından KAP'a yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Daha önce kamuoyuna açıklamış olduğumuz üzere, şirketimiz 25 Mart 2024 tarihi itibari ile Joyce Elektrikli Araç Teknolojileri Anonim Şirketinin %75 hissesini satın almış, bu satın almayla birlikte yüksek teknoloji alanında halihazırda sürdürmüş olduğumuz yenilikçi projelere farklı ürün gruplarının dahil edilmesi öngörülmüştür. Bu kapsamda sahip olduğumuz ürün ve teknolojileri, 02 Nisan 2024 tarihinde düzenlemiş olduğumuz geniş katılımlı basın toplantısı ve lansman ile kamuoyuna duyurmuştuk. Birleşme sürecinin tamamlanmasını müteakiben elektrikli araç başta olmak üzere farklı ürün grupları ile ilgili çalışmalar hızlıca başlatılmış, 28 Haziran 2024 tarihinde yapmış olduğumuz açıklama ile bu faaliyetlerin bağlı ortaklığımız E Cars High Technology Araç Üretim Lojistik ve Depolama A.Ş. bünyesinde yürütüleceği kamuoyu ile paylaşılmıştır.

Ülkemizde 07 Temmuz 2024 tarihi itibariyle elektrikli araçlar ile ilgili olarak yürürlüğe giren regülasyon ve oluşan ek vergiler sebebiyle ve halihazırdaki üretim süreçlerinin değerlendirilmesi sonucunda elektrikli araç projesinin ve bağlantılı yatırımların devam ettirilmesinin ekonomik açıdan karlı olmayacağı değerlendirilmiş ve bu yöndeki çalışmalarımız sonlandırılmıştır.

Agrotech Yüksek Teknoloji ve Yatırım A.Ş. olarak global ölçekte yapay zeka ve teknoloji ürün gruplarımızın geliştirilmesi için çalışmalarımıza ve tarımsal üretim/gıda üretimi alanlarındaki yatırımlarımıza kesintisiz devam edilecektir."

Açıklama sonrası AGROT hisseleri saat 17:30 itibariyle yüzde 9.54 değer kaybıyla işlem görüyor.

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