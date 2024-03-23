Akbank ne zaman temettü ödeyecek? Temettü tarihi...

Akbank'tan 22 Mart'ta KAP'a yapılan bildirime göre pay başına net 1,7257500 TL kar payı ödemesi yapılacak. Hak kullanım tarihi 26 Mart, ödeme tarihi 28 Mart 2024... İşte Akbank'tan KAP'a yapılan açıklama:

Bankamızın 2023 yılı faaliyetlerinden sağlanan 66.478.940.241,69 TL.'lik net kârdan;

· Ortaklarımıza 31 Aralık 2023 tarihi itibariyle Bankamızın ödenmiş sermayesi olan 5.200.000.000 TL.'nin %5'ine tekabül eden 260.000.000 TL. birinci nakit brüt kar payı ve 9.711.000.000 TL. ikinci nakit brüt kar payı olmak üzere toplamda ödenmiş sermayenin %191,75'i olan 9.971.000.000 TL. nakit brüt kar payı dağıtılmasına;

· Nakit kar payı ödemelerine 26.03.2024 tarihinden itibaren başlanılmasına,

· Kanuni Yedek Akçe olarak toplam 971.100.000 TL. ayrıldıktan sonra kalan kârın "Olağanüstü Yedekler"e tahsis edilmesine, karar verilmiştir.

