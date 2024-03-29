Aksa Akrilik (AKSA) ne zaman, ne kadar temettü verecek? Temettü tarihi

Aksa Akrilik Kimya Sanaşii A.Ş. 28 Mart 2024'te KAP'a kar payı dağıtım işlemlerine ilişkin bildirimde bulundu. İşte Aksa Akrilik yapılan temettü açıklamasının detayları:

AKSA AKRİLİK TEMETTÜ TARİHİ

Açıklamada Yönetim Kurulunun temettü teklifinin genel kurulda onaylanarak kesinleştiği belirtildi. KAP'a yapılan bildirime göre Aksa Akrilik, 5 Nisan 2024'te pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapacağı şekilde pay başına brüt 5 TL, net 4.5 TL kar payı ödemesi yapacak. Kesinleşen hak kullanım tarihi de 3 Nisan 2024.

(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).

(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).

(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.

(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.