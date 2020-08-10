SunExpress, Türkiye’nin 14 kentinden Avrupa’daki 29 noktaya doğrudan tarifeli uçuşlar gerçekleştirmeye devam ediyor. Antalya’yı direkt tarifeli seferlerle yurt içi ve yurt dışında çok sayıda destinasyona bağlayan havayolu şirketi, Ağustos ayında Antalya uçuşlarında yüzde 15’lik bir kapasite artışına gidiyor. Dış hatlarda merkezi Antalya’dan Köln, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Münih, Stuttgart, Berlin ve Nürnberg gibi Almanya’nın pek çok popüler kentlerine günlük uluslararası uçuş düzenleyen SunExpress, Ağustos ayında Antalya-Almanya uçuş ağına Münster ve Osnabrück destinasyonlarını da ekliyor.

SunExpress, Antalya’dan Avrupa’nın 21 kentine direkt tarifeli sefer sunarken, Ağustos ayında Londra, Paris, Viyana ve daha birçok destinasyona olan uçuş sayısını artırıyor. Havayolu, ayrıca Köln, Frankfurt, Münih, Düsseldorf ve Berlin’den haftada bir kez Dalaman’a direkt tarifeli sefer sunuyor.

Türkiye ile Avrupa arasında hava köprüsü olan SunExpress, ülkelerin uyguladığı seyahat kısıtlamaları kaldırıldıkça uçuş planını genişletmeye ve Türk turizmini desteklemeye devam edecek.

İZMİR’DE KAPASİTE ARTIRDI

Dış hatlarda İzmir’den Almanya’nın 10 kentine direkt tarifeli sefer düzenleyen SunExpress, Düsseldorf, Berlin, Frankfurt, Stuttgart, Münih, Hamburg, Hannover, Köln gibi Almanya’nın pek çok kentine sefer sayısını artırıyor. Diğer Avrupa destinasyonlarından Zürih’e haftada 5, Viyana ve Paris’e haftada 3, Brüksel ve Kopenhag’a haftada 2 ve Stockholm’e haftada 1 kez İzmir’den karşılıklı uçuş sunan SunExpress, Amsterdam ve Basel rotalarında da frekans artışı sunuyor. Havayolu ayrıca her cuma Düsseldorf, Frankfurt, Hannover ve Münih’ten Bodrum’a direkt tarifeli seferler sunuyor.

İÇ HAT SEFERLERİNİ DE ARTIRIYOR

İç hat uçuşları çerçevesinde ise Antalya’dan Adana ve Diyarbakır’a haftada 10, Van’a 7, Gaziantep’e 6, Trabzon ve Samsun’a 3 ve Kayseri’ye 2 kez uçuş sunan SunExpress, ayrıca Ağustos ayında Antalya-İzmir uçuşlarını günde 2 seferden 4’e çıkarıyor. İzmir’den Antalya, Diyarbakır, Adana, Gaziantep, Trabzon, Kayseri, Erzurum, Samsun, Van, Kars, Konya ve Malatya’ya uçuş düzenleyen SunExpress, Ağustos ayında Hatay’a uçuş sayısını artırarak haftada 4 sefer sunuyor. İç hatlarda İzmir’den toplamda 13 destinasyona uçan havayolu, Ağustos ayında Erzurum uçuşlarını haftada 4’e ve Trabzon uçuşlarını ise haftada 6 sefere çıkarıyor.