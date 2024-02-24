ARA
Bist 100
9374,2
0,29%
Bist 100
Dolar/TL
31,0444
0,1815%
Dolar/TL
Euro/TL
33,6356
-0,0139%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0821
-0,0102%
Euro/Dolar
Altın/Gram
2032,01
0,73%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Amazon Türkiye, 400 kişiyi işe alacak

Amazon Türkiye, Tuzla Lojistik Merkezi'nde depo operatörü olarak istihdam edilmek üzere 400 kişiyi işe alacak.

24 Şubat 2024 | 12:40
Amazon Türkiye, 400 kişiyi işe alacak

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Amazon, faaliyet gösterdiği ülkelerde yıllardır yerel kalkınmaya katkıda bulunarak istihdam olanakları ve ekonomik fırsatlar yaratıyor. Bunun son örneği, 2022 yılının sonlarında İstanbul Tuzla'da 100 milyon doların üzerinde bir yatırımla açılan Türkiye'deki ilk Amazon Lojistik Merkezi oldu.

Yeni işe alımlarla büyümeye devam eden Tuzla'daki Lojistik Merkezi için 400 depo operatörünün işe alınması için başvurular başladı.

Amazon Türkiye Lojistik Merkezi mühendislik, insan kaynakları, muhasebe, bilgi işlem (BT) ve iş sağlığı ve güvenliği alanlarındaki roller ve ürünlerin kabulü ve depolanması ile müşterilerin siparişlerinin seçilip paketlenmesinden sorumlu ekipleri de kapsayan pek çok farklı rol aracılığıyla istihdam olanakları sunuyor.

Çalışanlar şirketin internet satış sitesinde geçerli çalışan indirimlerinin, ek sağlık, hayat ve kaza sigortasının, genişletilmiş ebeveynlik izninin, eğitim ve kariyer fırsatlarının da dahil olduğu kapsamlı yan haklar ve rekabetçi maaşlar ile modern bir çalışma ortamına katılabilecek. Ayrıca çalışanlar ücretsiz yemek, sıcak içecek ve İstanbul'un Anadolu yakasında belirli kalkış noktalarından ücretsiz ulaşımdan yararlanabilecek.

Başvurular şirketin resmi internet sitesi üzerinden yapılıyor.

0
  • ALTIN GRAM - TL 2032,01 0,73%
  • ALTIN ONS 2035,87 0,55%
  • BIST 100 9374,2 0,29%
  • DOLAR/JAPON YENI 150,499 -0,004%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,35028 0,13831%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 93,625 0,456%
  • DOLAR/TURK LIRASI 31,0444 0,1815%
  • EURO/DOLAR 1,0821 -0,0102%
  • EURO/TURK LIRASI 33,6356 -0,0139%
  • STERLIN/DOLAR 1,26696 0,06634%
Günün En Çok Okunanları
Kripto paraya denetim geliyor: İşlem vergisi alınabilir
MİA Teknoloji'nin gündemindeki sektör ve alanlar
MİA Teknoloji'nin gündemindeki sektör ve alanlar
Booking'ten rezervasyon uyarısı
Booking'ten rezervasyon uyarısı
Artemis Halı halka arzı ne zaman? Kaç lot dağıtacak
Artemis Halı halka arzı ne zaman? Kaç lot dağıtacak
İngiltere'de 2. Dünya Savaşı'ndan kalan patlamamış bomba alarmı!
İngiltere'de 2. Dünya Savaşı'ndan kalan patlamamış bomba alarmı!
IMF'den "para politikalarını erken gevşetme" uyarısı
IMF'den "para politikalarını erken gevşetme" uyarısı
Dolar- euroda günün ilk rakamları
Dolar- euroda günün ilk rakamları
Küresel piyasalarda Nvidia rüzgarı... Zirveler yenilendi
GERİ
İLERİ
Kripto paraya denetim geliyor: İşlem vergisi alınabilir
MİA Teknoloji'nin gündemindeki sektör ve alanlar
Booking'ten rezervasyon uyarısı
Artemis Halı halka arzı ne zaman? Kaç lot dağıtacak
İngiltere'de 2. Dünya Savaşı'ndan kalan patlamamış bomba alarmı!
MİA Teknoloji'nin gündemindeki sektör ve alanlar
Booking'ten rezervasyon uyarısı
Artemis Halı halka arzı ne zaman? Kaç lot dağıtacak
İngiltere'de 2. Dünya Savaşı'ndan kalan patlamamış bomba alarmı!
IMF'den "para politikalarını erken gevşetme" uyarısı
Booking'ten rezervasyon uyarısı
Artemis Halı halka arzı ne zaman? Kaç lot dağıtacak
İngiltere'de 2. Dünya Savaşı'ndan kalan patlamamış bomba alarmı!
IMF'den "para politikalarını erken gevşetme" uyarısı
Dolar- euroda günün ilk rakamları
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL