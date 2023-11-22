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Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası Başkanı'ndan SASA'ya ziyaret

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Yönetim Kurulu Başkanı Odile Renaud-Basso, SASA Polyester A.Ş.’nin Adana’daki üretim tesisini ziyaret etti.

22 Kasım 2023 | 10:41
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Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası Başkanı'ndan SASA'ya ziyaret

SASA'nın Adana’da yapımı süren saflaştırılmış (PTA) üretim yatırımının finansmanı için JP Morgan’dan sağladığı 590 milyon euro krediye ilave olarak ve aynı paket içinde, EBRD ile 75 milyon euroluk kredi anlaşması imzalamıştı. 

Şirketten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yatırım tamamlandığında Türkiye’nin petrokimya üretiminde dışarıya bağımlılığını azaltacak ve ithal ikamesi sağlayacak. PTA, polyester polimerlerinin (polyester elyaf ve iplik, PET şişe, film, vb.) üretiminde hammadde olarak kullanılan bir petrokimyasal ürün. Tam kapasite ile çalıştığında 1 milyon 750 bin tona kadar ulaşacak PTA yatırımı, bu alanda Türkiye’nin ve yakın bölgenin en büyük üretim tesisi olacak.  Yatırımda kullanılan ileri teknoloji sayesinde üretim sırasında açığa çıkan ısı tesisin gereksinim duyduğu elektrik enerjisini sağlamaya yeterli olacak.

Bu bakımdan çevre dostu bir yatırım olarak EBRD’nin çevresel, sosyal, yönetişim (ÇSY) temelli öncelikleriyle de uyum içinde. Bilindiği üzere SASA; uluslararası ÇYS risk derecelendirme kuruluşu Sustainalytics tarafından, Çevresel, Sosyal ve Yönetişim başlıkları altında gerçekleştirilen değerlendirilme sonucunda, Haziran 2023’te dünya genelinde 561 kimya şirketi arasında 6. sırada yer almıştır. 

SASA şirket yetkilileri, önümüzdeki dönemde EBRD ile işbirliğini daha geniş boyutta sürdürmeyi hedeflediklerini, EBRD Başkanı Sayın Bayan Renaud-Basso’nun ziyaretinin de bu bağlamda önemli olduğunu ifade etti."


 

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