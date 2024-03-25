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  • Borsanın yeni şirketlerinden Avrupakent GYO geri alım kararını duyurdu

Borsanın yeni şirketlerinden Avrupakent GYO geri alım kararını duyurdu

Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (AVPGY) tarafından 25 Mart 2024'te KAP'a yapılan bildirimde payların geri alınması kararına ilişkin bilgi verildi.

25 Mart 2024 | 10:33
Borsanın yeni şirketlerinden Avrupakent GYO geri alım kararını duyurdu

Avrupakent GYO'dan KAP'a yapılan açıklamada 'şirketin pay fiyatının şirket faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmaması sebebiyle, pay fiyatının istikrarlı ve gerçek değerine uygun oluşumuna katkı sağlamak amacıyla pay geri alımı yapılması'nın ilk Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verildiği belirtildi. KAP'a yapılan bildirim şöyle: 

Şirketimizin 25.03.2024 tarihli yönetim kurulu toplantısında;

1. Şirketimizin pay fiyatının Şirket faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmaması sebebiyle, pay fiyatının istikrarlı ve gerçek değerine uygun oluşumuna katkı sağlamak amacıyla pay geri alımı yapılmasına,

2. Pay geri alım işlemlerinin Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-22.1 sayılı Geri Alınan Paylar Tebliği ile birlikte Sermaye Piyasası Kurulu'nun İ-SPK.22.7 (14.02.2023 tarih ve 9/177 s.k.) sayılı İlke Kararı'nda belirtilen hususlar çerçevesinde gerçekleştirilmesine,

3. Pay geri alımına konu edilebilecek azami pay sayısının Şirket sermayesinin %2,50'sine karşılık gelen 10.000.000 TL nominal değerli 10.000.000 adet pay olarak belirlenmesine,

4. Payların geri alımı için ayrılacak fonun şirket özkaynaklarından karşılanmak üzere en fazla 500.000.000 TL olarak belirlenmesine,

5. Pay geri alım programı süresinin 1 yıl olarak belirlenmesine,

6. Şirket paylarının geri alım işlemleri ile ilgili olarak, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda gerekli özel durum açıklamalarının yapılmasına ve pay geri alımına ilişkin kararın ilk Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir.
 

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