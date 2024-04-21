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Borsanın yeni şirketlerinden: Yeni hedefi Avrupa

Türkiye'deki ocaklardan çıkarılan doğal taşı işleyerek ihraç eden ve ABD'de perakende zincir ağı kuran mermer firması, aynı yöntemle Avrupa pazarına da girecek.

21 Nisan 2024 | 06:53
Borsanın yeni şirketlerinden: Yeni hedefi Avrupa

Uluslararası Doğaltaş ve Teknolojileri Fuarı-Marble İzmir'e, ülkenin bu sektördeki önemli firmaları katıldı.

Fuarda stant açan Marble Systems Tureks Turunç Madencilik başkan yardımcısı Osman Cavit Turunç, AA muhabirine, blok olarak değil de daha çok işlenmiş mermeri 50'den fazla ülkeye ihraç ettiklerini söyledi.

Amerika'daki satış ve pazarlama organizasyonun kendilerine ait olduğunu dile getiren Turunç, "Bu ülkede 12 showroom ve 7 depomuz mevcut. Burada gördüğünüz tüm ürünleri Amerika'da görebilirsiniz." diye konuştu. Türk mermerinin önemli ve büyük projelerde yer aldığını vurgulayan Turunç, özellikle New York'taki Trump Tower, Mark Otel gibi çalışmalarda kullanıldığını dile getirdi.

Türk mermerinin dünyanın her coğrafyasında kullanılmasını istediklerini anlatan Turunç, şunları söyledi:

"Bizim şimdiki esas hedefimiz Avrupa pazarı. İtalya lojistik açısından çok önemli bir nokta. Orada da Verona kentinde bizim şu andaki oluşumlarımızın tamamını bitirdik. Resmi olarak açıldıktan sonra lojistik ve depolarımız Avrupa pazarı için hazırlandı. Mayısın sonuna doğru devreye girmiş olacak. Amacımız Amerika'daki yakaladığımız perakende zincirini Avrupa'da da kurabilmek. Yani büyük miktarlardan ziyade küçük miktarlara da anında taleplere cevap verebilmek. Yani Avrupa pazarını genişletmek amaçlı yaptığımız bir operasyon. Bu şekilde de ülkemiz ekonomisine daha fazla katkı sunmayı amaçlıyoruz."

İngiltere, İspanya, Portekiz gibi ülkelerden Türk mermerine ve doğal taşına talep olduğunun altını çizen Turunç, yüksek miktarlardan toptan satıştan ziyade perakende küçük miktarlarda stoktan hazır satışı gerçekleştirebilmeyi amaçladıklarını kaydetti. Geçen yıl 58 milyon dolar ihracatlarının olduğunu anımsatan Turunç, "Avrupa pazarında varlığımızı hissettirmeye çalışacağız. Daha küçük miktarlarla stoklu satışları organize etmek istiyoruz. Bunun da bize büyük projeleri getireceğini düşünüyoruz." diye konuştu. AA

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