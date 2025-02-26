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BP yeşil yatırımları azaltıp gaz ve petrolü artıracak

BP, petrol ve gaza dönüş kapsamında yenilenebilir enerji harcamalarını azaltacak

26 Şubat 2025 | 13:50
BP yeşil yatırımları azaltıp gaz ve petrolü artıracak

BP, hisse fiyatını canlandırma amacı ve yatırımcı baskıları nedeniyle daha fazla petrol ve gaz üretmek için yılda 10 milyar dolar harcayacak, yenilenebilir enerji harcamalarını azaltacak ve 20 milyar dolarlık varlık satacak.

Financial Times'ın haberine göre petrol devi Çarşamba günü yatırımcılara, petrol ve gaz üretimini azaltıp ve yenilenebilir enerjiye büyük yatırım yapmaya yönelik 5 yıllık plandan uzaklaşacağını duyurdu. BP, daha once stratejisinden farklı olarak petrol ve gaz üretim hedefini artıracak.

BP, yenilenebilir enerji harcamalarını yılda 5 milyar dolar azaltarak 1,5 milyar ila 2 milyar dolar arasında tutacak. BP ayrıca net borcunu 2027 yılı sonuna kadar 23 milyar dolardan 14 milyar ila 18 milyar dolar arasına indireceğini söyledi.

BBC'nin haberine göre BP, 5 yıl önce büyük petrol şirketleri arasında en iddialı hedeflerden birini ortaya koymuştu. Şirket, 2030 yılına kadar petrol ve gaz üretimini %40 oranında azaltmayı ve yenilenebilir enerji kaynaklarına yatırımı önemli ölçüde artırmayı hedeflemişti. Şirket, 2023 yılında ise petrol ve gaz azaltım hedefini %25'e düşürmüştü.

Şirket, Elliot Management da dahil olmak üzere bazı hissedarların karı artırma baskısı altında. 2024 yılında BP'nin net geliri bir önceki yıl 13,8 milyar dolardan 8,9 milyar dolara (7,2 milyar sterlin) düştü.

Bugünkü sunum, Ocak 2024'te resmi olarak CEO olan Murray Auchincloss'un BP için vizyonunu ilk kez özetlediği sunum oldu. Auchincloss ise "Bugün BP'nin stratejisini temelden sıfırladık. Büyümeyi desteklemek için sermaye harcamalarını azaltıyor ve en yüksek getiri sağlayan işlerimize yeniden tahsis ediyoruz ve durmaksızın performans iyileştirmeleri ve maliyet verimliliği peşinde koşuyoruz" diyor. 

 

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