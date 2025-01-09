Dünyanın dört bir yanında sektör ayrımı olmadan tüm ölçeklerdeki şirketlere mükemmel işyerlerini inşa etmeleri, geliştirmeleri konusunda hizmet veren Great Place to Work Enstitüsü’nün yürüttüğü programa katılan Burgan Bank, “Great Place to Work” sertifikasını aldı.

Çalışan odaklı kurumsal kültürü ve iş ortamındaki güvene dayalı yönetim anlayışıyla sertifikaya layık görülen Burgan Bank, çalışanların güven, saygı, takım ruhu ve liderlik gibi kriterlerdeki yüksek memnuniyeti sayesinde bu prestijli unvanı elde etti.

‘ÇALIŞANLARIMIZA DİNAMİK BİR ORTAM SUNUYORUZ’

Burgan Bank’ın insan kaynakları stratejisinin temelinde “En değerli hazinemiz insan kaynağımız” mottosunun yer aldığını söyleyen Burgan Bank Genel Müdürü Murat Dinç, şunları söyledi: “Çalışan motivasyonu ve bağlılığını artırmak; çalışanlarımıza mutlu, huzurlu ve keyifli bir ortam sağlamak önceliklendirdiğimiz alanların başında geliyor. Bu nedenle çalışanlarımızı dinliyor, onların talep ve ihtiyaçlarını dikkate alıyoruz. Çalışanlarımıza potansiyellerini gerçekleştirebilecekleri dinamik bir ortam sunuyor; samimi iletişim ve birlikteliği esas alıyoruz. İşveren markası çalışmalarımızı “Burgan Seninle” mesajı etrafında şekillendiriyoruz. “Burgan Seninle” ile çalışanlarımızın kariyerinde, gelişiminde, yaşamında ve geleceğindeki tüm temas noktalarında yanlarında olduğumuzu vurguluyoruz. Bu anlayış, sadece çalışan bağlılığını artırmakla kalmıyor, insan odaklı yaklaşımımızı somut bir şekilde gözler önüne seriyor. Bu prestijli sertifika ile çalışan odaklı yönetim anlayışımızı ve güçlü kurumsal kültürümüzü daha da ileriye taşıyoruz.”