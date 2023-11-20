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CANiK Uzak Doğu’ya Tayland fuarından girdi

Savunma sanayi sektörü şirketlerinden CANiK, İngiltere, Polonya ve Amerika’nın ardından şimdi de Uzak Doğu pazarında aktivitesini artırdı. Tayland Bangkok’ta düzenlenen Defense & Security fuarında CANiK’in ürünleri ilk kez tanıtıldı.

20 Kasım 2023 | 10:30
Son Güncellenme: 20 Kasım 2023 | 10:34
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CANiK Uzak Doğu’ya Tayland fuarından girdi

Türkiye’nin savunma sanayi alanında önde gelen şirketlerinden CANiK’in global ihracat odaklı fuar stratejisi, kıtalararası boyutta devam ediyor. Önceki aylarda İngiltere, Polonya ve Amerika'da gerçekleştirilen etkinliklerde grup şirketleri ile birlikte en son teknoloji ürünlerini sergileyen CANiK, şimdi de Uzak Doğu’yu girdi. CANiK, 6-9 Kasım 2023 tarihlerinde Tayland Bangkok’ta düzenlenen Defense & Security fuarında, ihracatta büyüme stratejisine bağlı olarak ürünlerini sergiledi. Fuarda CANiK’in standını toplamda 14 delegasyon ziyaret etti. CANiK etkinlik boyunca da birçok ön anlaşmaya imza attı.

YÜKSEK TEKNOLOJİ

CANiK Dış Ticaretten Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Didem Aral, “CANiK olarak dünyanın dört kıtasında her biri ileri teknolojilerle donatılmış inovatif ürünlerimizi gururla sergilemeye devam ediyoruz. Tayland’daki Defense & Security fuarı, Amerika ve Çin arasındaki sıcak gelişmeleri takip ettiğimiz bu dönemde, dünya savunma sanayii açısından son derece stratejik bir önem taşıyor. Biz de burada tüm ürün ailemizle birlikte, Uzak Doğu’da gücümüzü gösterdik. Yeni işbirliklerine yönelik yoğun bir görüşme trafiği içinde geçen fuarı, gördüğümüz ilgi nedeniyle son derece mutlu tamamladık. Çeyrek asrı geride bırakan CANiK olarak, Türkiye’nin ikinci yüzyılında ülkemizi daha ileriye taşımak ve ihracatımızla dünyada söz sahibi olmak için hedeflerimiz doğrultusunda yola devam ediyoruz” dedi. 
 

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