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CarrefourSA Teknoloji ve Etki Merkezi Kocaeli'de açıldı

Sabancı Holding ve Carrefour iştiraki CarrefourSA, Kocaeli Üniversitesi Teknoloji Fakültesi işbirliğiyle CarrefourSA Teknoloji ve Etki Merkezini açtı.

11 Kasım 2024 | 16:13
CarrefourSA Teknoloji ve Etki Merkezi Kocaeli'de açıldı

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de 70 ilde 1200 mağazası, 15 bin çalışanıyla süpermarket zinciri CarrefourSA, Sabancı Topluluğu çatısı altında hayata geçirilen "Sabancı Gençlik Seferberliği" kapsamında, Kocaeli Üniversitesi Teknoloji Fakültesi işbirliğiyle CarrefourSA Teknoloji ve Etki Merkezini açtı.

Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk, Sabancı Holding Finans Grup Başkanı ve CarrefourSA Yönetim Kurulu Başkanı Orhun Köstem ve CarrefourSA Üst Yöneticisi (CEO) Kutay Kartallıoğlu'nun yanı sıra çok sayıda akademisyen ve öğrencinin katıldığı törenle kapılarını açan CarrefourSA Teknoloji ve Etki Merkezinden, Teknoloji Fakültesi'nde öğrenim gören lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri, araştırmacılar ve girişimciler yararlanabilecek.

CarrefourSA Teknoloji ve Etki Merkezinde, gençlerin profesyonellerle bir araya gelerek teknoloji ve dijital dönüşüm odaklı projeler üzerinde çalışmalar yapması hedefleniyor. Merkezde, yazılım mimarisi, yapay zeka dönüşümleri, veri analistliği, büyük veri yaklaşımları, ABAP programlama, Python ve derin öğrenme, RPA (Robotik Süreç Otomasyonu), Agile (Çevik) proje yönetimi ve Scrum gibi alanlarda eğitimler sunulacak.

Açıklamada, açılıştaki konuşmasına yer verilenlerden Sabancı Holding Finans Grup Başkanı ve CarrefourSA Yönetim Kurulu Başkanı Köstem, Sabancı Holding CEO'su Cenk Alper öncülüğünde beyin göçünü beyin gücüne dönüştürmek üzere Sabancı Gençlik Seferberliği projesiyle Türkiye'nin dört bir yanında teknoloji ve etki merkezleri açtıklarını belirtti.

CarrefourSA ve Kocaeli Üniversitesi Teknoloji Fakültesi işbirliğiyle açılışını gerçekleştirdikleri 3. merkez CarrefourSA Teknoloji ve Etki Merkezinin, bu uzun soluklu seferberliğin en somut örneklerinden biri olduğuna değinen Köstem, şunları kaydetti:

"Atatürk'ün 'Bütün ümidim gençliktedir.' sözünden ilham aldık. Sabancı Topluluğu'nun vaadi 'Sürdürülebilir bir yaşam için, öncü girişimlerle Türkiye ile dünyayı birleştiririz.' vizyonunu gerçekleştirmek için gençlerimize duyduğumuz bu inancı, her adımda pekiştiriyoruz. Sabancı Gençlik Seferberliği kapsamında Türkiye'nin dört bir yanına yaydığımız Sabancı Teknoloji ve Etki Merkezleri, aslında Cumhuriyet değerlerimizin günümüzdeki iz düşümleri. Gençlere inanmak, onlara sonuna kadar güvenmek, sürekli ilerlemenin izinde olmak bu merkezlerin ardındaki düşüncenin temelini oluşturuyor. Gençlerin bilgiyle donatıldığı, yenilikçi projelerle desteklendiği bu merkez, geleceğe umutla bakan ve beyin göçünü beyin gücüne dönüştürme hedefimizi yansıtan önemli bir adım."

CarrefourSA CEO'su Kartallıoğlu ise 30 yılı aşkın süredir Türkiye'nin her yerinde müşterilere hizmet sunarken, bir perakende markası olmanın ötesinde, üreten, teknolojiyle gelişen ve Türkiye'ye değer katan bir yapıya sahip olduklarını aktararek, "Dijitalleşmenin ve teknolojinin gücünü iş yapış şeklimize entegre ederek gençlerin enerjisi ve yenilikçi düşünce tarzını destekliyoruz. Bu kapsamda, Kocaeli Üniversitesi Teknoloji Fakültesi işbirliğiyle kurduğumuz CarrefourSA Teknoloji ve Etki Merkezi ile dijital çözümler üretip yeni teknolojileri işlerimize entegre ediyor, gençlere bu alanda gelişim ve katkı fırsatları sunuyoruz." şeklinde görüş belirtti.

- "Gençlerin kariyerini önemsiyoruz"

Kocaeli Üniversitesi Rektörü Cantürk ise Türkiye ve gençlerin kariyerini ve önemsediklerini, bu nedenle katma değerli işlere imza atmayı kendilerine amaç edindiklerini, her türlü bilimsel, teknolojik gelişmeye zemin hazırlayacak altyapı ve araştırma iklimini yaygınlaştırmak için var güçleriyle çalıştıklarını ve işbirliklerini her geçen gün artırdıklarını bildirdi.

Cantürk, "Global bir marka olan ve ülkemizde de özellikle Sabancı grubu ile birleştikten sonra hizmet ağını genişleten CarrefourSA ile önemli bir projeyi hayata geçiriyoruz. Sabancı Gençlik Seferberliği kapsamında, gençlere değer veren ve onların potansiyellerini keşfederek kendilerini gerçekleştirmeleri için yatırımların belki de en kıymetlilerinden biri, üniversitemizde açılan CarrefourSA Teknoloji ve Etki Merkezidir. Bu merkez sayesinde öğrencilerimizin mezuniyet sonrası iş hayatına daha donanımlı bir şekilde hazırlanmaları olanaklı hale gelecek. Bu merkez sayesinde, öğrencilerimiz teknoloji alanında eğitimler alarak, bilgi ve becerilerini artıracak, yenilikçi araştırma-geliştirme projeleri geliştirecek. Bunun sonucunda sektör ile akademi arasında kurulan köprülerimiz daha da güçlenecek." değerlendirmesinde bulundu.

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