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Coca Cola İçecek üst yönetiminde değişiklik

Coca Cola İçecek'ten bugün Kamuyu Aydınlatma Platformu'na üst yönetim değişikliğine ilişkin açıklama yapıldı.

31 Ocak 2025 | 19:47
Son Güncellenme: 31 Ocak 2025 | 19:54
Coca Cola İçecek üst yönetiminde değişiklik

Coca Cola İçecek'ten yapılan açıklamaya öre Mali İşlerden Sorumlu İcra Kurulu Üyesi Erdi Kurşunoğlu CCI'dan ayrılmaya karar verdi. Yerine ise 1 Mart'tan geçerli olmak üzere Çiçek Özgüneş atanacak. Özgüneş, halihazırda  CCI'ın Türkiye operasyonu Finans Direktörü olarak görev yapıyor. Şirketten yapılan bilgilendirme şöyle:

CCI Mali İşlerden Sorumlu İcra Kurulu Üyesi Erdi Kurşunoğlu, CCI'dan ayrılmaya karar vermiştir. Erdi Kurşunoğlu, CCI'ya katıldığı 2021 yılından bu yana önce Pakistan Finans Direktörü ve halihazırda Finans Direktörü (CFO) olarak, finans ekibimizi etkin bir şekilde yönetmiş olup güçlü kontrol yapısını oluşturma; doğru stratejik planlama ve yatırımlar; yatırımcılarla kaliteli iletişim ve tüm bunların sonucu olarak da güçlü finansal sonuçlar elde edilmesinde katkılar sağlamıştır.

CCI Yönetim Kurulu, Sn. Kurşunoğlu'nun ayrılmasının ardından 1 Mart 2025 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Sn. Çiçek Özgüneş'in CFO olarak atanmasına karar vermiştir. Sn. Özgüneş, halihazırda CCI'ın Türkiye operasyonu Finans Direktörü olarak çalışmaktadır.

Çiçek Özgüneş, kurumsal finans alanında geniş bilgi birikimine sahip 25 yıllık profesyonel deneyimi beraberinde getirmektedir. 2024'te Türkiye Finans Direktörü olarak atandığından bu yana Türkiye'de finansal strateji, operasyonel finans ve mevzuata uyum konularına yön vermektedir. Mevcut görevinden önce, kurumsal finansman ve yatırımcı ilişkileri alanlarında güçlü bir geçmişe sahip olan Özgüneş, 2020-2024 yılları arasında Yatırımcı İlişkileri ve Hazine Direktörü olarak CCI'da başarılı bir rol oynamıştır.

20 yıldır Anadolu Grubu'nun bir parçası olan Sn. Özgüneş, halka arz ve özel arzlar, sermaye yapılandırması, risk ve likidite yönetimi, kurumsal yönetim ve yatırımcı ilişkilerine odaklanarak borç ve öz sermaye piyasalarında stratejik girişimlere liderlik etmiştir. Sn. Özgüneş, iyi derecede İngilizce ve Almanca bilmektedir. Sn. Özgüneş, Boğaziçi Üniversitesi'nden MBA derecesi (2005) ve Marmara Üniversitesi Almanca İşletme Bölümü'nden lisans derecesi (2000) almıştır.
 

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CVK Madencilik’ten (CVKMD) bedelsiz açıklaması
30 Ocak borsada gün sonu rakamları: Yarın gündem yoğun
Tüpraş'tan bağlı ortaklığın varlık edinimine ilişkin açıklama var
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