Doğuş Otomotiv'den (DOAS) temettü kararı

Doğuş Otomotiv'den yapılan açıklamada 24 Kasım 2023 tarihinde hisse başına net 5,1136362 TL nakit temettü ödenmesine karar verildiği belirtildi. Açıklamaya göre teklif olağanüstü Genel Kurulda onaya sunulacak. Temettü gündemi ile toplanacak Genel Kurul tarihi 20 Kasım 2023. KAP'a yapılan açıklamada, kâr payı dağıtım tarihinin 28 Kasım olacağı belirtildi.

KAP'a yapılan açıklama şöyle: Kâr Dağıtım Politikamıza uygun şekilde "karlılık ve finansal yapımız dikkatte alınarak, pay sahiplerimizin menfaat ve beklentilerinin karşılaması, sürdürülebilir ve olabildiğince kararlı kâr payı dağıtımı ilkemizin devamını temin bakımından" bilançoda bulunan kar dağıtımı yapılabilir nitelikteki kaynaklardan net 1.250.000.000 TL'nin ortaklarımıza payları oranında nakden dağıtılmasına ve kar payı ödemelerine 24 Kasım 2023 tarihi itibarıyla başlanmasına ilişkin Yönetim Kurulu teklifi genel kurulun onayına sunulacaktır"

