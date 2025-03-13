Dondurulmuş pideyle dünyaya açıldı

Ordu’da 40 kişilik küçük bir pide restoranında temelleri atılan, bugün dondurulmuş pidelerini dünyanın dört bir yanına ulaştıran Aktaşlar Lezzet Grubu, yeni yatırımlarla ihracatta atağa kalkacak. 2025 yılında Giresun’da hizmete açılacak yeni pide fabrikasıyla günlük üretim kapasitesini 600 bine çıkarmayı hedefleyen şirket, Balıkesir’de de pizza fabrikası kuruyor.

Her iki fabrika için 21 milyon dolarlık yatırım yapan şirket, 900 kişiye istihdam yaratacak.

Günlük 300 bin olan pide üretiminin yeni yatırımla 600 bine çıkacağını söyleyen Aktaşlar Lezzet Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Aktaş, “Pizza tesisimiz de tamamlandığında üretim kapasitemiz 1 milyona ulaşacak. Şu an; ABD, Kanada, Fransa, İngiltere, Almanya, Japonya ve Kore başta olmak üzere 30’u aşkın ülkede faaliyet gösteriyoruz ve küresel pazarlarda da güçlü bir konuma sahibiz. Ayrıca, Lufthansa, Delta Airlines, Singapur Havayolları ve Suudi Havayolları ile gerçekleştirdiğimiz iş birlikleri sayesinde dünya çapındaki erişimimizi daha da genişlettik. Ürünlerimizin yüzde 75'ini ihraç ederek küresel pazardaki iddiamızı da güçlendiriyoruz” diyor.

İTALYA’DA PİDE FABRİKASI KURACAK

Bunun yanı sıra, şirketin uluslararası büyüme stratejisi kapsamında İtalya’da yeni bir yatırım sürecine girmeyi planladığını belirten Aktaş, “Etli ürünlerin ihracatında yaşanan bazı sorunlara çözüm üretmek amacıyla, İtalya’da modern ve teknolojik altyapıya sahip bir pide fabrikası kurmayı hedefliyoruz. Bu yatırımla hem üretim kapasitemizi artıracak hem de kalitesini gücümüzü de üst seviyelere taşıyacağız” diyor.

Şirket, global pazardaki etkinliğini daha da güçlendirmek adına ABD’de stratejik yatırımlar yapmayı planlıyor. Bu yatırımlar sayesinde dünya çapında tanınan bir marka olma yolunda önemli bir adım atacaklarını belirten Aktaş, Türkiye’nin ekonomik kalkınmasına da değerli katkı sağlayacaklarını vurguluyor. 2024’te 120 milyon adet ürünü ihraç ettiklerini belirten Aktaş, “Bu yıl için ise 200 milyon ürün ihraç etmeyi hedefliyoruz. Orta Doğu ve Rusya pazarlarında güçlü bir büyüme planlıyoruz. Avrupa’da ise mevcut pazarlarda ek olarak daha fazla ülkeye açılmayı hedefliyoruz” diyor. 1 milyar 250 milyon TL ciroya ulaşan şirketin hedefleri arasında halka arz da var. Aktaş, halka arz için alt yapı çalışmalarına devam ettiklerini söylüyor.

PİDENİN AL GÖTÜR KONSEPTİNİ İNGİLTERE’DE AÇACAK

Şirket, geleneksel Türk mutfağının en sevilen lezzetlerinden biri olan pidenin fast food versiyonunu sunmaya hazırlanıyor. Al götür konseptiyle tasarlanan yeni markası Bonapita’yla İngiltere’de büyümeye hazırlanan şirket, ilk aşamada 10 şubeye ulaşmayı hedefliyor. Ardından da Avrupa ve Amerika açılma hedefi var.