Ekos Teknoloji'den 17,1 milyon euroluk yeni iş anlaşması

Ekos Teknoloji ve Elektrik A.Ş. dün Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Şirketimiz ile dünyanın önde gelen firmalarından General Electric arasında, toplam bedeli 17.100.000 Euro olan beş yıl süreli çerçeve satış sözleşmesi imzalanmıştır. Anlaşma kapsamında, şirketimiz General Electric'e kendi üretimimiz olan orta gerilim anahtarlama ürünleri ve otomasyon sistemlerine ait teçhizat ve hizmetleri tedarik edecektir.

Şirketimizin imzaladığı en uzun süreli tedarik anlaşması özelliğini taşıyan bu sözleşme, küresel izdüşümümüzü genişletme stratejilerimize uyumlu olarak, şirketimizin büyümesine ve uluslararası pazarlardaki etkinliğimizin artmasına önemli katkı sağlayacaktır.

Sözleşme bedeli güncel kur ile toplam 630.514.620 TL'dir. (TCMB alış kuru alınmıştır.) "