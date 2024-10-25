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Ekos Teknoloji'den 17,1 milyon euroluk yeni iş anlaşması

Ekos Teknoloji (EKOS), General Electric ile 17,1 milyon euro tutarında satış sözleşmesi imzaladı.

25 Ekim 2024 | 10:06
Son Güncellenme: 25 Ekim 2024 | 10:06
Ekos Teknoloji'den 17,1 milyon euroluk yeni iş anlaşması

Ekos Teknoloji ve Elektrik A.Ş. dün Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Şirketimiz ile dünyanın önde gelen firmalarından General Electric arasında, toplam bedeli 17.100.000 Euro olan beş yıl süreli çerçeve satış sözleşmesi imzalanmıştır. Anlaşma kapsamında, şirketimiz General Electric'e kendi üretimimiz olan orta gerilim anahtarlama ürünleri ve otomasyon sistemlerine ait teçhizat ve hizmetleri tedarik edecektir.

Şirketimizin imzaladığı en uzun süreli tedarik anlaşması özelliğini taşıyan bu sözleşme, küresel izdüşümümüzü genişletme stratejilerimize uyumlu olarak, şirketimizin büyümesine ve uluslararası pazarlardaki etkinliğimizin artmasına önemli katkı sağlayacaktır.

Sözleşme bedeli güncel kur ile toplam 630.514.620 TL'dir. (TCMB alış kuru alınmıştır.) "

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Borsada dün yeni iş ilişkisi açıklayan 4 şirket
Tofaş'tan Rekabet Kurumu kararına ilişkin açıklama
Akbank'tan bilanço değerlendirmesi
PC İletişim (PCILT) temettü kararı ve tarihini duyurdu
Kalekim (KLKIM) bilanço tarihi belli oldu
İndeks Bilgisayar (INDES) kredi derecelendirme notu açıklandı
Borsada cuma günü temettü dağıtacak 1 şirket var (25 Ekim)
Yabancılar borsada 73,6 milyon dolar hisse sattı
Borsada dün yeni iş ilişkisi açıklayan 3 şirket (23 Ekim)
Borsada perşembe günü temettü dağıtacak 1 şirket var (24 Ekim)
Adel Kalemcilik bilanço tarihi belli oldu
Turkcell (TCELL) bilanço tarihi belli oldu
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