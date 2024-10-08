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“Emlak sektöründe fark yaratıyoruz”

Re/max Lot, disiplinli çalışma, müşteri odaklılık ve sürekli eğitimle başarıyı yakalayan bir emlak ofisi. Re/Max Lot Kurucusu Can Alisbah, emlak sektöründe fark yarattıklarını söylüyor.

08 Ekim 2024 | 13:40
“Emlak sektöründe fark yaratıyoruz”

Gayrimenkul sektöründe rekabetin giderek arttığı günümüzde başarılı olmanın olmazsa olmazları disiplinli çalışma, müşteri odaklılık ve sürekli eğitim.. Sektöründe öne çıkan Re/Max Lot ofisi de başarıyı inşa ederken ekip içindeki dayanışma ve güçlü iletişime önem verirken, ekibindeki herkesin kendi potansiyelini keşfetmesi ve bunu ekibin başarısına dönüştürmesi için bir ortam yaratmayı tercih etti.

Re/max Lot ofisinin başarı hikayesinin temel taşlarının, disiplinli çalışma, müşteri odaklılık ve sürekli eğitim olduğuna dikkat çeken Re/Max Lot Kurucusu Can Alisbah, şunları söyledi:  

“Başarıyı inşa ederken ekip içindeki dayanışma ve güçlü iletişim de kritik rol oynadı. Herkesin kendi potansiyelini keşfetmesi ve bunu ekibin başarısına dönüştürmesi için bir ortam yarattık. Teknolojiyi etkin kullanarak dijital pazarlama stratejilerini ön planda tuttuk. Müşterilerimizin ihtiyaçlarını anlamak ve onlara en iyi çözümleri sunmak için geri bildirim almayı önemsiyoruz. Bu yaklaşımlar, bizi sektördeki en başarılı ofislerden biri haline getirdi. Emlak sektöründe fark yaratmanın en önemli unsurlarından biri, müşteriye sunduğunuz deneyimdir. Sadece satış odaklı değil, çözüm odaklı hizmet anlayışını benimsiyoruz. Müşterimizin ihtiyacına göre kişiselleştirilmiş çözümler sunmak, onların en iyi kararı verebilmeleri için gerekli rehberliği sağlamak önceliğimiz. Teknolojik yenilikleri yakından takip ederek dijital platformları etkin kullanıp, emlak süreçlerini daha hızlı ve verimli hale getiriyoruz. Eğitim ve gelişimi hiç bırakmayarak müşterilerimize ve ekibimize sürekli yeni bakış açıları katıyoruz. Kurduğumuz güven temelli ilişkilerle uzun vadeli iş birlikleri ve müşteri memnuniyeti sağlıyoruz. Rekabetin artması ve müşteri beklentilerinin daha da profesyonelleşmesiyle müteahhit firmalar satış ofislerini kurumsal firmalara devretti. Müteahhit firmalarla sağlam ilişkiler geliştirmek, karşılıklı güven ve destek, doğru pazarlama stratejileri, müşteri ilişkileri yönetimi ve sektördeki hızlı değişimlere ayak uydurmayı gerektiriyor. Projelerin hedef kitleye pazarlanması için etkili pazarlama stratejileri geliştiriyor, uzmanlaştığımız alanlarla, projelere değer katıp satış sürecini hızlandırıyor ve müşteri memnuniyetini en üst düzeye çıkarıyoruz.”

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BinBin (BINBN) ne zaman borsada işlem görecek?
TAB Gıda’dan (TABGD) geri alım kararı
Bugün iki hissenin fiyatında düzeltme olacak (8 Ekim)
Göknur Gıda'dan temettü kararı
Borsada bugün 1 şirket temettü dağıtacak
Borsada bugün 1 şirket bedelsiz sermaye artırımı yapacak
BİM Birleşik Mağazalar’dan (BIMAS) geri alım kararı
Atakey Patates'ten geri alım kararı
Borsada bugün temettü dağıtacak 2 şirket var
Borsada bu hafta en çok artan-azalan 3 hisse
GERİ
İLERİ
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