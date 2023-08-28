Eren Holding'den Bitlis'e 200 milyon dolarlık yatırım

Bitlis-Tatvan kara yolunun Rahva mevkisinde 2021'de temeli atılan 215 bin metrekare açık, yaklaşık 100 bin metrekare kapalı alana sahip modern tesis, Doğu Anadolu Bölgesi'nin en büyük sanayi yatırımlarından biri olma özelliğini taşıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 25 Ağustos'taki "Kamu ve Özel Yatırımları Toplu Açılış Töreni"nde açılışını yaptığı Eren Tekstil İplik Üretim Fabrikası'nın ilk iki etabında yıllık 24 bin ton, üçüncü etabının da gelecek yıl aralık ayında faaliyete geçmesiyle 36 bin ton iplik üretimi yapılacak.

Yerli ve milli üretimi artırmak amacıyla kurulan fabrikada, günlük 100 ton, yıllık ise 36 bin ton polyester pamuk ile karışım iplik üretimiyle 1.100 kişiye istihdam sağlanacak.

Eren Holding'in tekstil sektöründeki ikinci büyük yatırımı olan ve çalışan sayısının büyük bölümü kadınlardan oluşan fabrikada, üretilecek ipliğin yaklaşık yüzde 50'si ihracata ayrılacak.

Fabrikada, 2022 yılı dış ticaret verileri itibarıyla pamuk iplik ve karışım iplik kalemlerinde gerçekleşen 450 bin tonluk hacme sahip ithalat ve ihracat miktarına yaklaşık yüzde 6'lık bir katkı sağlanarak Türkiye'nin tekstil sektöründeki küresel rekabet gücü artırılacak.

"Kadın istihdamına büyük katkı sağlanacak"

Eren Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Eren, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iplik fabrikasının, Malatya'nın dışında Cumhuriyet tarihinden bugüne kadar Doğu Anadolu Bölgesi'nde özel sektör tarafından yapılan en büyük sanayi üretim tesisi olduğunu söyledi.

Bu modern tesisin başka yatırımları da teşvik edeceğini ve güzel bir örnek teşkil edeceğini aktaran Eren, "Burada polyester pamuk ipliği ile karışım iplikler üretilecek. Bunlar ihracat odaklı bir üretim olacak. Buradan çıkan ürünler yurt dışına öteden beri ihraç ettiğimiz bazı ürünler için de kullanılacak. Bu yatırımın ihracata da katkısı olacak. Bu yatırımın tutarı bütün üniteler tamamlandığında 200 milyon doları bulacak ve 1.100 kişi doğrudan çalışan olacak." diye konuştu.

Bitlis'te eğitim yatırımlarına öteden beri önem verdiklerini ve bu nedenle kentte yıllardır eğitim yatırımı yaptıklarını anlatan Eren, Bitlis'in ekonomik bakımdan da desteğe ihtiyaç duyduğunu ifade etti.

Bitlis'in, fert başına gelir dağılımında Türkiye'nin 3'ncü yoksul şehri olduğunu belirten Eren, "İnşallah yatırımımız, bu zincirin kırılabilmesine yardımcı olur ve başka yatırımları teşvik eder. Böyle modern bir fabrika yeni yatırımlara örnek teşkil eder. Bu nedenle ailece bu desteği verme kararı aldık." dedi.

Tesisin kadın istihdamına çok büyük katkı sağlayacağını vurgulayan Eren, şunları kaydetti:

"Özellikle tekstil, Türkiye'de kadınların oldukça rol alabileceği bir sanayi şeklidir. Konfeksiyon da emek yoğun bir sektördür. Bu emek yoğun sektörde özellikle konfeksiyonda büyük çapta kadınlar çalışmaktadır. Burada bir konfeksiyon fabrikası sahibiyle görüştüm ve çalışanların yüzde 65'inin kadın olduğunu söyledi. Bu çok sevindirici bir durum. Bitlis gibi öteden beri kadınların ihmal edildiği ve ekonomiye katılamadığı bir yörede çalışan iş gücünün yüzde 65 oranında kadın olması çok sevindirici bir durum. Doğulu kadınlar kendilerini istihdamda bulacak. Ekonomik bakımdan bağımsız olacağı için evde de sözü daha çok dinlenecek."