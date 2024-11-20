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Esas Holding, Pegasus'ta hisse sattı

Esas Holding, Pegasus sermayesinin yüzde 3,85'ini temsil eden paylarını uluslararası yatırımcılara sattığını duyurdu.

20 Kasım 2024 | 09:35
Esas Holding, Pegasus'ta hisse sattı

Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre holding, Pegasus'taki yüzde 3,85 oranındaki hissesini uluslararası iki kurumsal yatırımcıyla, bir finansal yatırımcıya kendilerinden gelen talep üzerine sattı.

İşlem pay başına 217,53 TL fiyatla, işlem öncesi kapanış fiyatına oranla yüzde 7 iskontoyla gerçekleşti.

Satıştan brüt olarak yaklaşık 4,2 milyar TL'lik gelir elde edildi.

Citi işlemde münhasır satış aracısı olarak görev aldı. İşlem sonrası Esas Holding’in yüzde 56,7 olan doğrudan Pegasus payının yüzde 52,8 olması bekleniyor.

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Borsada dün geri alım yapan 11 şirket
Borsada dün 'yeni iş ilişkisi' duyuran 5 şirket
Koç Holding'ten (KCHOL) kredi notu açıklaması
19 Kasım borsada gün sonu özeti
Borsa İstanbul'dan 1 hissede tedbir kararı
Goldman, S&P 500 için 2025 yıl sonu tahminini yükseltti
Ford Otomotiv’den (FROTO) bedelsiz sermaye artırımı kararı
Borsada dün 'yeni iş ilişkisi' duyuran 4 şirket (18 Kasım)
Borsada dün geri alım yapan 7 şirket
Bir şirketten daha bedelsiz sermaye artırımı kararı var: Yüzde 177
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