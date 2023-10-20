Eylülde kapanan şirket sayısı yüzde 17 arttı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), eylül ayına ilişkin kurulan-kapanan şirket istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, eylülde kurulan şirket sayısı ağustosa kıyasla yüzde 4,5 artışla 10 bin 503'ten 10 bin 978'e yükseldi. Aynı dönemde kapanan şirket sayısı ise yüzde 17 artışla 2 bin oldu. Ağustosta 1709 şirket kapanmıştı.

Eylülde kurulan şirket sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15,7 azalırken, kapanan şirket sayısı yüzde 0,7 artış gösterdi.

eylülde bir önceki aya kıyasla kurulan şirket sayısı yüzde 4,5, gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 8,1 artarken kooperatif sayısı yüzde 13,8 azalış gösterdi.

Aynı dönemde kapanan şirket sayısı yüzde 17, kooperatif sayısı yüzde 28 yükseldi, gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 12,9 azaldı.

Eylülde geçen yılın aynı ayına göre kurulan şirket sayısı yüzde 15,7 ve gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 45 gerilerken kooperatif sayısı yüzde 76,1 artış kaydetti.

Bu dönemde kapanan şirket sayısında yüzde 0,7 ve kooperatif sayısında yüzde 21,5 artış oldu, gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 13 düşüş gerçekleşti.

Tüm illerde şirket kuruldu

Söz konusu ayda kurulan 11 bin 272 şirket ve kooperatifin yüzde 84,8'ini limitet şirketler, yüzde 12,5'ini anonim şirketler, yüzde 2,6'sını ise kooperatifler oluşturdu. Şirket ve kooperatiflerin yüzde 37,2'si İstanbul, yüzde 10,9'u Ankara ve yüzde 6,4'ü İzmir'de kuruldu. Geçen ay tüm illerde şirket kuruluşu gerçekleşti.

Yılın 9 ayında 96 bin 842 şirket ve kooperatif kuruldu. Bu dönemde kurulan 83 bin 131 limitet şirket toplam sermayenin yüzde 74,1'ini, 11 bin 339 anonim şirket ise yüzde 25,8'ini oluşturdu. Eylülde kurulan şirketlerin sermayelerinin toplamı, ağustosa göre yüzde 26,4 artış gösterdi.

Geçen ay kurulan şirket ve kooperatiflerin 3 bin 692'si ticaret, 1635'i inşaat ve 1505'i imalat sektöründe yer aldı. Kurulan gerçek kişi ticari işletmelerinin 569'u inşaat, 430'u toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtlar ve motosikletlerin onarımı, 115'i imalat sektöründe faaliyet göstermek üzere çalışmalarına başladı.

Eylülde kapanan şirket ve kooperatiflerin 682'sinin toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtlar ve motosikletlerin onarımı, 277'sinin imalat, 258'inin inşaat sektöründe faaliyet gösterdiği belirlendi.

Kapanan gerçek kişi ticari işletmelerinin 582'sinin toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtlar ve motosikletlerin onarımı, 197'sinin inşaat, 157'sinin imalat sektöründe faaliyet gösterdiği kayıtlara geçti.

Eylülde 294 kooperatif kurulurken bunların 211'i konut yapı, 54'ü işletme, 8'i tarımsal kalkınma kooperatifi ve motorlu taşıyıcılar kooperatifi olarak işbaşı yaptı.

Yabancı ortak sermayeli şirketler

Geçen ay kurulan 928 yabancı ortak sermayeli şirketin 59'u İran ve 41'i Rusya ortaklı oldu.

İşbaşı yapan yabancı ortak sermayeli şirketlerin 103'ü anonim, 825'i limitet şirket statüsünde faaliyet gösteriyor.

Bu yıl kurulan şirketlerin 1292'si belirli bir mala tahsis edilmemiş mağazalardaki toptan ticaret, 446'sı ikamet amaçlı olan veya ikamet amaçlı olmayan binaların inşaatı faaliyeti, 435'i de gayrimenkul acenteleri sektöründe çalışıyor.

Kurulan yabancı ortak sermayeli şirketlerin toplam sermayelerinin yüzde 69,1'ini yabancı sermayeli ortak payı oluşturdu.