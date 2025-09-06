FedEx'ten İstanbul Havalimanı'nda küresel hava aktarma tesisi

Dünyanın en büyük ekspres taşımacılık şirketlerinden biri olan Federal Express Corporation (FedEx), bugün İstanbul Havalimanı’ndaki (IST) yeni küresel hava aktarma tesisinin resmi açılışını duyurdu. Bu stratejik tesis, FedEx’i Doğu ile Batı’nın kesişim noktasına taşıyor; hızla küresel hava kargo üssü haline gelen ve sınır ötesi e-ticarette önemli bir merkez konumuna yükselen Türkiye’de konumlanıyor.

Törene katılanlar arasında FedEx Corporation Başkanı ve CEO’su Raj Subramaniam, FedEx COO International & Airline CEO’su Richard W. Smith, FedEx Europe Başkanı Wouter Roels, FedEx Türkiye Operasyonları Başkan Yardımcısı Eser Sezek, İstanbul Havalimanı Mülki İdare Amiri M. İlker Haktankaçmaz, DHMİ İGA İstanbul Havalimanı Baş Müdürü Abdullah Enis Eker, SHGM İstanbul Temsilcisi Burhan Akyol, İGA İstanbul Havalimanı CEO’su Selahattin Bilgen ve diğer resmi kurum temsilcileri yer aldı.

Ağustos 2025’ten bu yana faaliyette olan bu ileri teknoloji tesis, sahaya yapılan uzun vadeli önemli bir yatırımı temsil ediyor. Tesis, FedEx’in küresel ağını güçlendirirken, şirketin gelişmiş lojistik altyapısı ve son teknoloji sayesinde küresel ticareti kolaylaştırma taahhüdünü de vurguluyor.

FedEx COO International & Airline CEO’su Richard W. Smith şöyle konuştu:

“İstanbul’daki bu yeni tesis, FedEx için stratejik bir hamledir. Küresel hava ve kara ağlarımızı daha da entegre ederek müşterilerimize dinamik ticaret ortamında ihtiyaç duydukları ölçek ve esnekliği sunuyoruz. Bu tesis, aynı zamanda birleşik ağlarımızın gücünü açığa çıkararak küresel hava kargo pazarında uzun vadeli değer yaratma ve büyüme fırsatlarını yakalama yolunda önemli bir adımdır.”

Küresel ticaret için stratejik kavşak

Avrupa, Asya ve Afrika’nın kesişiminde yer alan İstanbul, stratejik bir lojistik merkezi olarak benzersiz bir konuma sahiptir. Bu yeni tesis, Türkiye’yi A.B.D., Avrupa ve Orta Doğu’daki kilit pazarlara haftada 30 FedEx uçuşuyla birbirine bağlıyor ve bölgedeki ağın gelecekteki büyümesi için kapasite sunuyor. Bu konum, FedEx’in küresel hava ağını, bölgedeki en büyüklerden biri olan FedEx kara ağına sorunsuz şekilde entegre ederek 45 ülkeyi birbirine bağlıyor ve haftada 1,3 milyon gönderiyi işliyor.

Avrupa’nın en yoğun hava kargo merkezi haline gelen İstanbul Havalimanı, 2024 yılında yaklaşık 2 milyon ton kargo işleyerek bir önceki yıla göre %24’lük artış kaydetti.

25.300 m² büyüklüğündeki tesis, hava kapısı işlevleri, entegre gümrük ekipleri ve temel ofis desteklerini tek çatı altında topluyor. Tesiste otomatik ayrıştırma sistemi, yüksek hızlı güvenlik taraması ve tehlikeli madde işleme kapasitesi gibi teknolojiler bulunuyor. Önceki kapasitenin üç katı ayrıştırma kapasitesiyle saatte 7.000 pakete kadar işlem yapabiliyor ve bu da hacim yönetimini önemli ölçüde artırıyor. Ayrıca yapay zekâ ile donatılmış üç adet otomatik yüksek hızlı x-ray cihazı, gönderi taramalarının hızını, doğruluğunu ve güvenliğini daha da güçlendiriyor.

FedEx Türkiye Operasyonları Başkan Yardımcısı Eser Sezek şunları söyledi:

“Bu yeni tesisi açmaktan gurur duyuyoruz. Küresel ölçekte büyümek isteyen müşterilerimize daha akıllı ve daha verimli lojistik çözümleri sunmak için özel olarak inşa edildi. En ileri teknolojiyi ve otomasyonu entegre ederek, daha akıllı bir lojistik ağı inşa etme taahhüdümüzü ve müşterilerimize üstün hizmet sunma vizyonumuzu güçlendiriyoruz.”

İGA İstanbul Havalimanı CEO’su Selahattin Bilgen ise şu ifadeleri kullandı:

“FedEx’in İGA İstanbul Havalimanı’na gerçekleştirdiği bu yatırım, hem küresel lojistik merkezleri arasındaki hızla artan itibarımızın hem de Türkiye’nin uluslararası havacılık alanındaki stratejik öneminin açık bir göstergesidir. Bu önemli adım, küresel kargo ve e-ticaret operasyonlarında güçlü bir oyuncu olma hedefimizi pekiştirirken, beş milyon tonun üzerindeki kargo elleçleme kapasitesine ulaşmayı amaçlayan uzun vadeli vizyonumuzu da desteklemektedir. FedEx’i, iddialı büyüme planlarımız doğrultusunda stratejik bir iş ortağı olarak görmekten büyük memnuniyet duyuyoruz. Önümüzdeki aylarda ve yıllarda bu iş birliğini daha da geliştirmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz.”

