Flying Tiger Copenhagen artık Türkiye’de

Danimarka merkezli perakende markası Flying Tiger Copenhagen, 14 farklı markasıyla, 43 ülkede hizmet veren ve 3 bin 500’den fazla çalışanıyla züccaciye, küçük ev aletleri ve tekstil sektörlerinde faaliyet gösteren perakende şirketi Karaca Grup ile Türkiye’ye geliyor. Dünya çapında 36 ülkede faaliyet gösteren ve ev dekorasyonundan oyuncaklara, kırtasiye ürünlerinden mutfak gereçlerine kadar sıra dışı tasarımları uygun fiyatlarla buluşturan markanın ilk mağazası Ekim ayında İstanbul’da açılacak. Flying Tiger Copenhagen, Türkiye’de 16 sezonu ve 4 binden fazla ürün çeşidiyle tüm dünyadaki mağazaları ile aynı anda Türkiye’deki sevenleriyle buluşacak.

5 YILDA 100 MAĞAZA HEDEFLENİYOR

Gerçekleşen imza töreninde tüm dünyada herkesin severek gezdiği, neşeli ve ilgi çekici atmosfere sahip mağazalarıyla keyifli bir alışveriş deneyimi sunan Flying Tiger Copenhagen’ı Türkiye’ye getirmekten büyük heyecan duyduklarını belirten Karaca Grup İcra Kurulu Üyesi Sami Hotak, bu iş birliğini ticari bir girişimden çok, önemli bir deneyim aktarımı olarak gördüklerini ifade etti.

Hotak, sözlerine şöyle devam etti: “Bu yolculuk Karaca Grup ve Flying Tiger Copenhagen’ın perakende sektöründeki çok değerli deneyimlerini paylaşarak büyütecekleri bir yolculuk olacak. İlk mağazamızı Ekim 2024 de açacağız iki ay içerisinde İstanbul Ankara ve İzmir şehirlerimizde olmak üzere mağaza sayımızı 10’a çıkaracağız. Şimdiden özellikle alışveriş merkezlerinden yoğun talepler almaya başladık, en doğru lokasyonları seçmek için büyük özen göstereceğiz. Müşterilerimizden de nerdeyse bütün şehirlerden mağaza açmamız için yoğun talepler geliyor. Türkiye’de 5 yıl içinde bütün büyük şehirlerde olacak şekilde 100’den fazla mağaza açmayı ve 800’den fazla kişiye istihdam sağlamayı hedefliyoruz. İlk mağazamız ile online satış sitemiz de faaliyete geçmiş olacak. Grubumuz içinde bu süreci Pera Bulvarı şirketimiz yönetecek. 5 yılda 120 milyon Euro ciro hedefliyoruz.”

TEMELLERİ 1995’TE DANİMARKA’DA ATILDI

1995 yılında Danimarka’da kurulan Flying Tiger Copenhagen, dünyada beş yılda 1000’den fazla mağaza açmayı hedefliyor. İmza töreninde konuşan Flying Tiger Copenhagen Satıştan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Jens Aarup Mikkelsen, “Türkiye'de Flying Tiger Copenhagen'ı yakından takip eden ve halihazırda markamızı ve alışveriş deneyimimizi yurtdışındaki mağazalarımızdan keşfeden sevenlerimiz var. Onlarla tanışmayı sabırsızlıkla bekliyoruz. Türkiye pazarı bizim için önemli bir stratejik öneme sahip ve bu stratejik öneminin yıllar içinde daha da öne çıkacağına inanıyoruz. Karaca Grup gibi büyük bir şirket ve güçlü bir ortakla bu hedeflere ulaşma kabiliyetimize inanıyor ve güveniyoruz’’ diye anlattı.

