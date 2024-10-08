“Gayrimenkulde yeni trend yurtdışı”

İkinci el gayrimenkul danışmanlığı, proje satış- kiralama yönetimi ve yurtdışı gayrimenkul satışı işleri yapan Golden Partner, 2010 yılında kuruldu. 2. El Departmanına bağlı çalışan konut ve ticari mülk temsilcileri, profesyonel bir şekilde al- sat-kirala hizmeti veriyorlar. Proje satış/kiralama departmanı, 2018’den bu yana Ankara’nın hatırı sayılır projelerinde yatırımcı firmaların satış ofislerini yönetiyor. Yurtdışı depatmanı ise, Karadağ, Yunanistan ve Dubai’deki gayrimenkullerin Türkiye’deki satış-pazarlama sürecini yürütüyor.

360 derece hizmet veren bir gayrimenkul şirketi olduklarını belirten Golden Partner Genel Müdürü Okan Ersan, şunları söyledi:

“Müşterilerimize hep şunu soruyoruz: “amaç ne?” Yani yüksek geri dönüş oranı ve esnek ödeme tercih ettiğinde, ona “Dubai” öneriyoruz. Dubai; vergisiz hayat mottosuyla, yüksek standartta güvenli yaşam argümanıyla ve çocuklar için çok iyi eğitim ve tüm aile için sunduğu sosyal olanakları ile son dönemde tüm dünyanın dikkatini üzerine topluyor. Yok eğer, Schengen vizesi almakta sıkıntı yaşıyorsa veya Avrupa Birliği’nde bir gayrimenkulüm olsun istiyorsa, o zaman “Yunanistan’dan al” diyoruz. Satın alınan tek bir gayrimenkul ile Euro bazında bir kira geliri, oturum izni ile ülkenin sağlayacağı eğitim ve sağlık hizmetlerinden ücretsiz yararlanabilme şansı, AB üyesi bir ülkede şirket kurma hakkı veriyor. Elde edilen “Golden Visa”dan ailede dikeyde 3 kuşak faydalanabiliyor. Yurtdışında en güvenilir ve işini en iyi yapan inşaat şirketleri ile çalışıyoruz. Bizim için müşteri nezdinde “güven” en önemli unsur. M2 satış fiyatlarında genelleme yapmak pek mümkün değil. Ancak Yunanistan Golden Visa için kişinin minimum 250.000 Euro’luk bir yatırım yapması gerekiyor. Dubai’de ise yatırım değerleri yaklaşık 200.000 dolardan başlıyor.”