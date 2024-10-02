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Hareket Proje'de üst düzey atama

Hareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği A.Ş. (HRKET) bugün KAP'a bir atama bildiriminde bulundu.

02 Ekim 2024 | 13:47
Hareket Proje'de üst düzey atama

Hareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği A.Ş.'den KAP'a yapılan bildirimde şirketin globalleşme stratejileri doğrultusunda organizasyonel yapılanma sürecinin devam ettiği belirtildi. Açıklamada "Petrol ve gaz, yenilenebilir enerji, elektrik üretimi, ağır yük kaldırma ve taşıma sektörlerinde uzun yıllara dayanan deneyime sahip Sn.Nimalan Logeswaran, 1 Kasım 2024 tarihi itibariyle Grup Şirketlerimizde  Global  Chief Commercial Officer (CCO) olarak atanmış olup, Sn.Logeswaran Grup CEO'ya raporlama yapacaktır" denildi.

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Borsada bugün temettü dağıtacak 2 şirket var (1 Ekim)
Pazartesi günü 4 hissenin fiyatında düzeltme olacak
Borsada bugün bir şirket bedelsiz sermaye artırımı yapacak (30 Eylül)
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