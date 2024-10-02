Hareket Proje'de üst düzey atama

Hareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği A.Ş.'den KAP'a yapılan bildirimde şirketin globalleşme stratejileri doğrultusunda organizasyonel yapılanma sürecinin devam ettiği belirtildi. Açıklamada "Petrol ve gaz, yenilenebilir enerji, elektrik üretimi, ağır yük kaldırma ve taşıma sektörlerinde uzun yıllara dayanan deneyime sahip Sn.Nimalan Logeswaran, 1 Kasım 2024 tarihi itibariyle Grup Şirketlerimizde Global Chief Commercial Officer (CCO) olarak atanmış olup, Sn.Logeswaran Grup CEO'ya raporlama yapacaktır" denildi.