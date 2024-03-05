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“Hedefimiz üst segment projelerin akla ilk gelen tercihi olmak”

Yüksek Mühendis Mehmet Sancak ile Mimar Melih Keşoğlu tarafından kurulan Meksa, adını ‘Mekân Sanatı’ndan alıyor.

05 Mart 2024 | 14:53
“Hedefimiz üst segment projelerin akla ilk gelen tercihi olmak”

CEREN ORAL BALABAN           

Adını ‘Mekân Sanatı’ndan alan Meksa Yapı, sektörde 18 yıl profesyonel üst düzey yöneticilik tecrübesine sahip Yüksek Mühendis Mehmet Sancak ile Mimar Melih Keşoğlu tarafından kuruldu. Kendine has tasarımları ve mottosuyla çıktığı yolcuğunda, perakende satışlardan üst segment projelere kadar geniş bir yelpazede faaliyet gösteren şirket; diğer taraftan yine konutlarda banyo dolapları, vestiyer ve giyinme odası çözümleriyle birlikte okul, hastane, ofis ve otel projelerinde ahşap işleri tasarım ve uygulamaları da yapıyor. Bünyesinde bulunan mimar ve iç mimarlarla kişiye özel tasarımlar yapan Meksa Yapı; çevreci ürün kullanımına öncelik vermek ve çevre dostu uygulamaları teşvik etme bakış açısıyla yoluna devam ediyor.

“Gerek yurtiçinde gerek yurtdışında teslim ettiğimiz işlerle birlikte hedeflediğimiz noktaya ulaşmak için planladığımız süreçte doğru ve emin adımlarla ilerliyoruz” diyen Mehmet Sancak ve Melih Keşoğlu ile Meksa Yapı’nın hedeflerini hem de sunduğu çözümlerde öne çıkan özelliklerini konuştuk.

Meksa Yapı’yı kısaca tanıyabilir miyiz? Ne tür projeler hazırlıyorsunuz? Lüks konut projelerinizle mi öne çıkıyorsunuz

Elimizin değdiği mekanları alanımızda sanata dönüştürme ilhamıyla 2016 yılında yola çıktık. Bünyemizde bulunan tüm markalarla bu doğrultuda çalışıyoruz. Kalite algısı yüksek konut projelerine ve perakende müşterilerimize çözüm ortağı oluyoruz. Diğer taraftan yine konutlarda banyo dolapları, vestiyer ve giyinme odası çözümleriyle birlikte okul, hastane, ofis ve otel projelerinde ahşap işleri tasarım ve uygulamaları yapıyoruz. İç Anadolu ve İstanbul Avrupa Yakası distribütörü olduğumuz Gante Mutfak&Kapı markası dışında Siemens, Krono Original, Electrolux, Blanco, Elica, Nuevo, MasPower, La Sommelière ve Meksa Çelik Kapı gibi sektördeki önde gelen markalarla kurduğumuz iş birliklerimiz sayesinde Türkiye’nin her yerine hizmet götürebiliyoruz.

Çevreci ürünler kullanmanın yanı sıra değişen iklim koşullarına uygun binalar yapma zamanı. Sizin bu konuya bakış açınız nasıl? İşlerinizde çevreci ürün kullanımına öncelik veriyor musunuz?

Çevresel sürdürülebilirlik ve iklim değişikliği konuları son derece önemli. Her bireyin ve her işletmenin bu konuda sorumluluk alması gerektiğine inanıyoruz. İş birliği yaptığımız markalar ve projelerinde yer aldığımız büyük inşaat firmaları da bu konulara oldukça duyarlılar. Hem çevresel etkileri azaltmak hem de gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak için kritik öneme sahip bu konuda bakış açımız, çevreci ürün kullanımına öncelik vermek ve çevre dostu uygulamaları teşvik etmektir.

Daha uzun vadede şirketinizi nerede görmek istiyorsunuz? Bunun için nasıl bir yol haritanız ve stratejiniz var?

Gerek yurtiçinde gerek yurtdışında teslim ettiğimiz işlerle birlikte hedeflediğimiz noktaya ulaşmak için planladığımız süreçte doğru ve emin adımlarla ilerliyoruz. Hedefimiz ise kalite ve fonksiyon beklentisi olan üst segment projelerin akla ilk gelen tercihi olmak. Ayrıca Ankara’dan sonra İstanbul Florya’da yeni şubemizi hizmete soktuk. Farklı iller için yeni satış noktalarımızla sunduğumuz ürünleri, ağımızı genişleterek müşterilerimizle buluşturma hedefindeyiz.

“EN FONKSİYONEL VE EN ŞIK TASARIMI BULMADAN UYGULAMAYA GEÇMİYORUZ”

“Biz sadece satış hizmeti vermiyoruz. Bünyemizde bulunan mimar ve iç mimarlarımız ile kişiye özel tasarımlar yapıyor, en fonksiyonel ve en şık tasarımı bulmadan uygulamaya geçmiyoruz. Bir mekâna girdiğinizde kalite algısını en fazla üç saniyede algılarsınız. Bu algıyı oluşturmak için öncelikle kullanıcının ihtiyaç, beklenti ve yaşam tarzını çok iyi analiz ediyoruz. Bu bilgileri doğru malzeme seçimleri ve tecrübeyle bir araya getirerek başarıya ulaşabiliyoruz. Bizi farklı kılan en önemli özelliğimizin bu olduğunu söyleyebiliriz.”

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