IC Holding, "Toplumsal Cinsiyet Eşitliği" taahhütlerini duyurdu

IC Holding, “Kadının Güçlenmesi Prensipleri” (WEPs) imzacısı olduğunu düzenlediği 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliğinde duyurdu. 135'ten fazla ülkede 10 binden fazla şirketin desteklediği WEPs, dünyanın en büyük gönüllü kurumsal sorumluluk inisiyatifi olarak biliniyor.

IC Holding ve Grup Şirketleri çalışanlarının katılımıyla online olarak gerçekleştirilen etkinlikte açılış konuşması IC Holding CEO’su Murad Bayar ve CHRO’su Nazire Ulusoy tarafından yapıldı. Turkish Women's International Network kurucusu Melek Pulatkonak da “Hikayene Sahip Çık ve Fark Yarat” temalı söyleşisiyle etkinlite yer aldı.

“Tüm alanlarda kadınların güçlenmesi için çalışacağız”

Konuşmasında IC Holding ve Grup Şirketleri olarak, toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadınların iş dünyasında güçlenmesi için uzun süredir çalışmalar yürüttüklerini vurgulayan IC Holding CEO’su Murad Bayar, şunları söyledi: “Bu yıl, toplumsal cinsiyet eşitliği projemiz DENK kapsamında, Holding ve Grup Şirketlerimiz adına 'Kadının Güçlenmesi Prensipleri' imzacısı olarak önemli bir adım attığımızı duyurmaktan büyük bir gurur duyuyoruz. WEPs imzacısı olarak, iş yerlerinde ve faaliyet gösterdiğimiz tüm alanlarda kadınların güçlenmesi için üst düzey kurumsal liderlik ve fırsat eşitliği sağlama, adil davranışı teşvik etme ile kadınların liderlik ve karar alma pozisyonlarına yükseltilmesi gibi taahhütlerde bulunuyoruz. Bu ilke ve prensiplere bağlı kalarak çalışmaya devam edeceğiz. Bu yolculukta var gücüyle çalışan tüm değerli çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum.”