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İlk kadın hakları dergisini tekrar yayınladı

L’Oréal Türkiye, cinsiyet eşitsizliği ile mücadele etmek için 111 yıl önce ilk kadın hakları dergisi Kadınlar Dünyası’nı yayımlamaya başlayan Nuriye Ulviye Mevlan Civelek’i günümüze taşıdı.

08 Mart 2024 | 11:58
İlk kadın hakları dergisini tekrar yayınladı

Kadınlar Dünyası’nın 1913 yılından yayımlanan ilk sayısını Civelek’i onurlandırmak için orijinal sayfalarıyla birlikte günümüz Türkçesi ile paylaşan L’Oréal Türkiye, 6 Şubat depremlerinde tamamen yıkılan Hatay'ın Kırıkhan ilçesindeki Nuriye Ulviye Civelek adını taşıyan halk kütüphanesinin renovasyonuna da destek verecek.

İlk kadın hakları dergisi Kadınlar Dünyası’nın ve  ilk kadın hakları cemiyeti “Osmanlı Kadın Hakları Savunma Derneği”nin kurucusu Nuriye Ulviye Mevlan Civelek, kadınlarının yükseköğrenim görebilmeleri ve kamuda çalışabilmeleri gibi dönemin ilerici kadın hareketlerini tutku ile savunarak cinsiyet eşitliği konusunda toplumsal farkındalığın oluşmasına katkı sağladı. Civelek, 20 yaşında “Bugünkü Hayat Yenilik İstiyor” diyerek yayımladığı “Kadınlar Dünyası Dergisi” ile Osmanlı toplumunda cinsiyet eşitliğinin sağlanacağı bir dünya hayaliyle çalışmalarını sürdürdü. 

‘Cinsiyet eşitliği konusunda farkındalığı artırmak uzun bir yol’

Cinsiyet eşitliği konusunda toplumsal ve bireysel farkındalığı yükseltmenin ancak uzun bir dönüşüm yolcuğunu desteklemekten geçtiğini dile getiren L’Oréal Türkiye Ülke Genel Müdürü Sinem Sandıkçı Gökçen, şöyle konuştu: “Nuriye Ulviye Hanım’ın “Bugünkü Hayat Yenilik İstiyor” diyerek güçlü duruşu ile yayımladığı Kadınlar Dünyası Dergisi’nin ilk sayısına ait bu kopya ile dönemin toplumsal farkındalığını yaratmak adına kendisinin ve çalışma arkadaşlarının ne kadar tutkulu ve cesur adımlar attığına şahit olduk. Sadece bu adımın 111 yıl önce atılmış olması değil; dönemin tüm zorlu şartlarına rağmen tutku ile hayata geçirilmesi, cinsiyet eşitliği konusuna yeni bir bakış ve nefes kazandırması ve cinsiyet eşitliğine ait dönüşüm yolculuğunda başlangıç noktasını aydınlatan tarihsel bir kanıt niteliği taşımasını çok değerli buluyorum. Bu dönüşüme bugüne kadar katkı sağlayan, ilham olan ve güç veren tüm kadınlarımız sayesinde bugün daha güçlü bir noktadan, gidecek yolumuzun halen daha uzun ve zorlu olduğunu bilmekle beraber büyük bir cesaret ve umutla ilerliyoruz. Dileğimiz aslında hiç değişmedi; 111 sene önce bu uğurda çalışan Nuriye Ulviye Hanım gibi, kadının güçlendirilmesi vurgusunu yapmak zorunda hissetmeyeceğimiz günlere duyduğumuz arzu ve istekle çocuklarımızın cinsiyet eşitliğini güçlü bir biçimde destekleyen bir toplum parçası olarak eşit, kapsayıcı ve hakkaniyetli bir biçimde hayatlarını sürdürmeleri. Bugünkü hayata yenilik katan tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü yürekten kutluyorum.”

1000’den fazla çalışanı bulunan L’Oréal Türkiye Genel Müdürlüğü’nde kadın çalışanların oranı yüzde 65’ken, şirketin tüm yönetici seviyelerinde bu oran yüzde 51. L’Oréal Türkiye Ülke Yönetim Komitesi’nin ise yüzde 56’sı kadınlardan oluşuyor. 

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