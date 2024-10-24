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İndeks Bilgisayar (INDES) kredi derecelendirme notu açıklandı

İndeks Bilgisayar Sistemleri Mühendislik Sanayi ve Ticaret A.Ş. bugün (24 Ekim) KAP'a kredi derecelendirme notuna ilişkin paylaşımda bulundu.

24 Ekim 2024 | 17:24
İndeks Bilgisayar (INDES) kredi derecelendirme notu açıklandı

İndeks Bilgisayar'dan yapılan açıklamada "Bağımsız kredi derecelendirme kuruluşu JCR Eurasia Rating (JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş.) tarafından yapılan derecelendirme çalışmaları sonucunda; Şirketimizin Uzun Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating Notu ‘AA+ (tr)' olarak teyid edilmiştir. Özet rapora bu bildirimin ekinde yer verilmekte olup; pay sahiplerinin ve kamunun bilgisine sunulur" denildi.

Paylaşılan rapora göre notlar şöyle:

Uzun Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating Notu : AA+ (tr) / (Stabil Görünüm)
Kısa Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating Notu : J1+ (tr) / (Stabil Görünüm)
Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı Para Kurum Kredi Rating Notu : BB / (Stabil Görünüm)
Uzun Vadeli Uluslararası Yerel Para Kurum Kredi Rating Notu : BB / (Stabil Görünüm)
Uzun Vadeli Ulusal İhraç Notu : -
Kısa Vadeli Ulusal İhraç Notu :


 

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PC İletişim (PCILT) temettü kararı ve tarihini duyurdu
Kalekim (KLKIM) bilanço tarihi belli oldu
İndeks Bilgisayar (INDES) kredi derecelendirme notu açıklandı
Borsada cuma günü temettü dağıtacak 1 şirket var (25 Ekim)
Yabancılar borsada 73,6 milyon dolar hisse sattı
Borsada dün yeni iş ilişkisi açıklayan 3 şirket (23 Ekim)
Borsada perşembe günü temettü dağıtacak 1 şirket var (24 Ekim)
Adel Kalemcilik bilanço tarihi belli oldu
Turkcell (TCELL) bilanço tarihi belli oldu
BİM'den pay geri alım programı hakkında açıklama
23 Ekim borsada gün sonu rakamları
Borsada yarın işlem yapacaklara 29 Ekim uyarısı!
22 Ekim borsada gün sonu özeti
Borsada bugün temettü dağıtacak 1 şirket var (23 Ekim)
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