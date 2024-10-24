İndeks Bilgisayar (INDES) kredi derecelendirme notu açıklandı

İndeks Bilgisayar'dan yapılan açıklamada "Bağımsız kredi derecelendirme kuruluşu JCR Eurasia Rating (JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş.) tarafından yapılan derecelendirme çalışmaları sonucunda; Şirketimizin Uzun Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating Notu ‘AA+ (tr)' olarak teyid edilmiştir. Özet rapora bu bildirimin ekinde yer verilmekte olup; pay sahiplerinin ve kamunun bilgisine sunulur" denildi.

Paylaşılan rapora göre notlar şöyle:

Uzun Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating Notu : AA+ (tr) / (Stabil Görünüm)

Kısa Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating Notu : J1+ (tr) / (Stabil Görünüm)

Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı Para Kurum Kredi Rating Notu : BB / (Stabil Görünüm)

Uzun Vadeli Uluslararası Yerel Para Kurum Kredi Rating Notu : BB / (Stabil Görünüm)

Uzun Vadeli Ulusal İhraç Notu : -

Kısa Vadeli Ulusal İhraç Notu :



