Sermaye Piyasası Kurulu(SPK), Türkiye İş Bankası AŞ'nin bedelsiz sermaye artırımlarını onaylamıştı. İş Bankası'ndan KAP'a yapılan bildirimde bedelsiz pay alma haklarının kullanımına 27.02.2024 tarihinde başlanacağı belirtildi. İşte o açıklama



Türkiye İş Bankası A.Ş.'nin çıkarılmış sermayesinin 15.000.000.000 TL iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle 10.000.000.000 TL'den 25.000.000.000 TL'ye yükseltilmesine ilişkin bedelsiz pay alma haklarının kullanımına 27.02.2024 tarihinde başlanacaktır.

1 TL nominal değerli her bir grup paya kullandırılacak bedelsiz pay alma hakkı oranları aşağıdaki gibidir.

A: %11.999,801 bedelsiz C

B: %599,99003 bedelsiz C

C: %149,99751 bedelsiz C

Yukarıdaki açıklamalar doğrultusunda 27.02.2024 tarihinde 1 TL nominal değerli beher Türkiye İş Bankası "A", "B" ve "C" Grubu payları için hesaplanan teorik fiyatlar aşağıdaki gibidir.

"A": 1.425.174,343 TL

"B": 534.951,217 TL

"C": 11,464 TL

"A", "B" ve "C" Grubu payların teorik fiyatları aşağıdaki gibi hesaplanmıştır.

C Grubu:

"C Grubu Payların Bedelsiz Sermaye Artırımı Sonrasında Hesaplanan Teorik Fiyatı" = ["C Grubu Payların Bedelsiz Sermaye Artırımı Öncesi Son Kapanış Fiyatı" / (1 + "Bedelsiz Pay Alma Oranı")]

[ 28, 660 / (1+ 1,4999751)] = 11,464

C = 11,464 TL

B Grubu:

"B Grubu Payların Bedelsiz Sermaye Artırımı Sonrasında Hesaplanan Teorik Fiyatı" = ["B Grubu Payların Bedelsiz Sermaye Artırımı Öncesi Son Kapanış Fiyatı" – ("Bedelsiz Pay Alma Oranı" x "C Grubu Payların Bedelsiz Sermaye Artırımı Sonrasında Hesaplanan Teorik Fiyatı")]

[ 535. 020,000 – (5,9999003 x 28,660)] = 534.951,217

B = 534.951,217 TL

A Grubu:

"A Grubu Payların Bedelsiz Sermaye Artırımı Sonrasında Hesaplanan Teorik Fiyatı" = ["A Grubu Payların Bedelsiz Sermaye Artırımı Öncesi Son Kapanış Fiyatı" – ("Bedelsiz Pay Alma Oranı" x "C Grubu Payların Bedelsiz Sermaye Artırımı Sonrasında Hesaplanan Teorik Fiyatı")]

[ 1. 426.550,000 – (119,99801 x 28,660)] = 1.425.174,343

A = 1.425.174,343 TL