ARA
Bist 100
9334,13
-0,43%
Bist 100
Dolar/TL
31,1271
0,0692%
Dolar/TL
Euro/TL
33,8135
0,0498%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0852
-0,0092%
Euro/Dolar
Altın/Gram
2032,92
0,02%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

İş Bankası hissesi bugün bedelsiz bölünüyor

Bankadan KAP'a yapılan açıklamada "Türkiye İş Bankası A.Ş.'nin çıkarılmış sermayesinin 15.000.000.000 TL iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle 10.000.000.000 TL'den 25.000.000.000 TL'ye yükseltilmesine ilişkin bedelsiz pay alma haklarının kullanımına 27.02.2024 tarihinde başlanacaktır" denildi.

27 Şubat 2024 | 01:38
Son Güncellenme: 27 Şubat 2024 | 01:53
İş Bankası hissesi bugün bedelsiz bölünüyor

Sermaye Piyasası Kurulu(SPK), Türkiye İş Bankası AŞ'nin bedelsiz sermaye artırımlarını onaylamıştı. İş Bankası'ndan KAP'a yapılan bildirimde bedelsiz pay alma haklarının kullanımına 27.02.2024 tarihinde başlanacağı belirtildi. İşte o açıklama

Türkiye İş Bankası A.Ş.'nin çıkarılmış sermayesinin 15.000.000.000 TL iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle 10.000.000.000 TL'den 25.000.000.000 TL'ye yükseltilmesine ilişkin bedelsiz pay alma haklarının kullanımına 27.02.2024 tarihinde başlanacaktır.
1 TL nominal değerli her bir grup paya kullandırılacak bedelsiz pay alma hakkı oranları aşağıdaki gibidir. 
A: %11.999,801 bedelsiz C 
B: %599,99003 bedelsiz C 
C: %149,99751 bedelsiz C

Yukarıdaki açıklamalar doğrultusunda 27.02.2024 tarihinde 1 TL nominal değerli beher Türkiye İş Bankası "A", "B" ve "C" Grubu payları için hesaplanan teorik fiyatlar aşağıdaki gibidir.
"A":  1.425.174,343 TL
"B":  534.951,217 TL
"C":  11,464 TL
"A", "B" ve "C" Grubu payların teorik fiyatları aşağıdaki gibi hesaplanmıştır.

C Grubu:
"C Grubu Payların Bedelsiz Sermaye Artırımı Sonrasında Hesaplanan Teorik Fiyatı" = ["C Grubu Payların Bedelsiz Sermaye Artırımı Öncesi Son Kapanış Fiyatı" / (1 + "Bedelsiz Pay Alma Oranı")]
[ 28, 660 / (1+ 1,4999751)] =  11,464 
C =  11,464 TL

B Grubu:
"B Grubu Payların Bedelsiz Sermaye Artırımı Sonrasında Hesaplanan Teorik Fiyatı" = ["B Grubu Payların Bedelsiz Sermaye Artırımı Öncesi Son Kapanış Fiyatı" – ("Bedelsiz Pay Alma Oranı" x "C Grubu Payların Bedelsiz Sermaye Artırımı Sonrasında Hesaplanan Teorik Fiyatı")]
[ 535. 020,000 – (5,9999003 x  28,660)] =  534.951,217
B =  534.951,217 TL

A Grubu:
"A Grubu Payların Bedelsiz Sermaye Artırımı Sonrasında Hesaplanan Teorik Fiyatı" = ["A Grubu Payların Bedelsiz Sermaye Artırımı Öncesi Son Kapanış Fiyatı" – ("Bedelsiz Pay Alma Oranı" x "C Grubu Payların Bedelsiz Sermaye Artırımı Sonrasında Hesaplanan Teorik Fiyatı")]
[ 1. 426.550,000 – (119,99801 x 28,660)] =  1.425.174,343 
A =  1.425.174,343 TL
 

0
  • ALTIN GRAM - TL 2032,92 0,02%
  • ALTIN ONS 2031,22 -0,06%
  • BIST 100 9334,13 -0,43%
  • DOLAR/JAPON YENI 150,623 -0,04%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,35071 0,00666%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 92,6305 -1,0622%
  • DOLAR/TURK LIRASI 31,1271 0,0692%
  • EURO/DOLAR 1,0852 -0,0092%
  • EURO/TURK LIRASI 33,8135 0,0498%
  • STERLIN/DOLAR 1,26824 -0,0201%
Günün En Çok Okunanları
Güney Koreli firma Türkiye'de üretime geliyor... Hedef 5 yılda 100 milyon dolar yatırım
Dolar- euroda günün ilk rakamları
Dolar- euroda günün ilk rakamları
Altın fiyatları bugün ne kadar?
Altın fiyatları bugün ne kadar?
Merkez Bankası ilk kez açıkladı: Ticari gayrimenkul fiyatları ikiye katlandı
Merkez Bankası ilk kez açıkladı: Ticari gayrimenkul fiyatları ikiye katlandı
Emtia piyasasında yaptırımlar, jeopolitik riskler ve arz endişeleri Fed'e karşı direniyor
Emtia piyasasında yaptırımlar, jeopolitik riskler ve arz endişeleri Fed'e karşı direniyor
Rusya'dan "kaçan" Avrupa, ABD'yi birinciliğe taşıdı
Rusya'dan "kaçan" Avrupa, ABD'yi birinciliğe taşıdı
Casper yeni premium ürünlerle büyüyecek
Casper yeni premium ürünlerle büyüyecek
Ankara ve İstanbul'da Ramazan pidesinin fiyatı açıklandı
GERİ
İLERİ
Güney Koreli firma Türkiye'de üretime geliyor... Hedef 5 yılda 100 milyon dolar yatırım
Dolar- euroda günün ilk rakamları
Altın fiyatları bugün ne kadar?
Merkez Bankası ilk kez açıkladı: Ticari gayrimenkul fiyatları ikiye katlandı
Emtia piyasasında yaptırımlar, jeopolitik riskler ve arz endişeleri Fed'e karşı direniyor
Dolar- euroda günün ilk rakamları
Altın fiyatları bugün ne kadar?
Merkez Bankası ilk kez açıkladı: Ticari gayrimenkul fiyatları ikiye katlandı
Emtia piyasasında yaptırımlar, jeopolitik riskler ve arz endişeleri Fed'e karşı direniyor
Rusya'dan "kaçan" Avrupa, ABD'yi birinciliğe taşıdı
Altın fiyatları bugün ne kadar?
Merkez Bankası ilk kez açıkladı: Ticari gayrimenkul fiyatları ikiye katlandı
Emtia piyasasında yaptırımlar, jeopolitik riskler ve arz endişeleri Fed'e karşı direniyor
Rusya'dan "kaçan" Avrupa, ABD'yi birinciliğe taşıdı
Casper yeni premium ürünlerle büyüyecek
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL