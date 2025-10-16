Volkswagen Touareg'e veda: Final Edition tanıtıldı, popüler SUV emekliye ayrılıyor

Touareg'in mevcut macerası, 2026 yılının Mart ayına kadar alınabilecek siparişlerle sona erecek. Final Edition versiyonu, modelin tüm donanım seviyelerinde sunulacak ve aracın çeşitli noktalarında özel "Final Edition" ibareleri yer alacak. Bu özel görsel detaylar, özellikle C sütununda ve iç mekânda fark ediliyor.
Şirket tarafından yapılan açıklamada, önümüzdeki yıl son kez üretim bandından inecek olan bu model için "içten yanmalı Touareg'in son versiyonu" ifadeleri kullanıldı.
Henüz resmi bir doğrulama olmamasına rağmen, modelin marka için taşıdığı önem göz önüne alındığında, 2029 yılı ve sonrasında tamamen elektrikli bir Touareg olarak geri dönebileceği iddia ediliyor.
Daha önce Golf GTI için açıklama yapan CEO Thomas Schäfer, ikonik rozetin ürün gamında kalmaya devam edeceğini ve 2030 ötesinde bile içten yanmalı motorla varlığını sürdüreceğini, zaman içinde ise elektrik desteğiyle güçlendirilebileceğini belirtmişti.
7 20 yıllık bir geçmişe sahip
İlk arazi aracıyla Volkswagen, 2002 yılında yeni bir araç segmentine girdi ve aynı zamanda markayı popüler bir seviyeye taşıdı. Boyutları, donanımı ve teknolojileriyle Touareg kendi segmentinde tercih edilen otomobiller arasındaki yerini almıştı.
Bir çok özelliği ile Touareg, günümüze kadar Volkswagen portföyünün amiral gemisi haline gelmişti. Touareg'deki birçok özellik daha sonra küçük otomobil segmentinde de kullanılmaya başlandı.
Başta Almanya olmak üzere Avrupa önemli bir satış pazarı olsa da, Touareg şu anda 39 ülkede satışa sunulan bir model. Bugüne kadar 1,2 milyondan fazla araç satışı gerçekleştirerek önemli bir satış rakamına ulaşmıştır.