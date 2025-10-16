Volkswagen Touareg'e veda: Final Edition tanıtıldı, popüler SUV emekliye ayrılıyor

Bir çok özelliği ile Touareg, günümüze kadar Volkswagen portföyünün amiral gemisi haline gelmişti. Touareg'deki birçok özellik daha sonra küçük otomobil segmentinde de kullanılmaya başlandı.

Başta Almanya olmak üzere Avrupa önemli bir satış pazarı olsa da, Touareg şu anda 39 ülkede satışa sunulan bir model. Bugüne kadar 1,2 milyondan fazla araç satışı gerçekleştirerek önemli bir satış rakamına ulaşmıştır.