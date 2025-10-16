DGS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 DGS ek yerleştirme sonuçları nereden öğrenilir?

DGS EK TERCİH DÖNEMİ BİTTİ Mİ?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ek tercih süreci ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Tercih işlemleri 13 Ekim 2025 saat 23.59'da sona ermişti.

Ücret Miktarı: 130,00 TL olan ek yerleştirme tercih ücretini yatırma süresi, ÖSYM'de yaşanan entegrasyon ve bakım çalışmaları nedeniyle uzatılmıştır.

Yeni Son Tarih: Adayların mağduriyet yaşamaması adına, ücretini ödemeyen adaylar 16 Ekim 2025 tarihi saat 23.59’a kadar ödeme işlemini yapabilecektir.

Ödeme Adresi: Ödemeler, ÖSYM’nin https://sanalpos.osym.gov.tr adresi üzerinden kredi kartı/banka kartı ile gerçekleştirilecektir.

Önemli Uyarı:

Adaylar, tercihlerini yaptıktan sonra tercih ücretini yatırarak işlemlerini tamamlamış sayılacaktır. Süresi içinde ek yerleştirme tercih ücretini yatırmayan adayların yapmış oldukları tercihler geçersiz sayılacak ve ek yerleştirme işlemine dâhil edilmeyecektir. Sonuçların ise en geç Ekim ayı sonuna kadar açıklanması beklenmektedir.