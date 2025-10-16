DGS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 DGS ek yerleştirme sonuçları nereden öğrenilir?

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 2025 sınavına katılım sağlayan ve lisans programlarına geçiş yapmak isteyen adaylar, normal yerleştirmenin ardından başlayan DGS ek tercih sürecinin heyecanını yoğun bir şekilde yaşamaktadır.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), geçtiğimiz günlerde 2025 (DGS Ek Yerleştirme Tercih dönemi} için başvuruları almıştı. Adaylar, tercihlerini ÖSYM’nin resmî internet sitesi üzerinden elektronik ortamda gerçekleştirdi.
DGS EK TERCİH SONUÇLARI 2025 AÇIKLANDI MI?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ek tercih sonuçlarının açıklanacağı tarihe ilişkin henüz resmî bir takvim yayımlamamıştır.
Ancak, adaylar arasında genel beklenti, DGS ek tercih sonuçlarının en geç Ekim ayının sonuna kadar paylaşılması yönünde.
DGS EK TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA
Adaylar, DGS ek tercih sonucu sorgulama işlemlerini sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden gerçekleştirebileceklerdir.
Sonuç ekranına, ÖSYM’nin resmî internet sitesi veya mobil uygulaması üzerinden erişim sağlanabilecektir. Adayların T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle sisteme giriş yapmaları gerekmektedir.
DGS EK TERCİH DÖNEMİ BİTTİ Mİ?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ek tercih süreci ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Tercih işlemleri 13 Ekim 2025 saat 23.59'da sona ermişti.
Ücret Miktarı: 130,00 TL olan ek yerleştirme tercih ücretini yatırma süresi, ÖSYM'de yaşanan entegrasyon ve bakım çalışmaları nedeniyle uzatılmıştır.
Yeni Son Tarih: Adayların mağduriyet yaşamaması adına, ücretini ödemeyen adaylar 16 Ekim 2025 tarihi saat 23.59’a kadar ödeme işlemini yapabilecektir.
Ödeme Adresi: Ödemeler, ÖSYM’nin https://sanalpos.osym.gov.tr adresi üzerinden kredi kartı/banka kartı ile gerçekleştirilecektir.
Önemli Uyarı:
Adaylar, tercihlerini yaptıktan sonra tercih ücretini yatırarak işlemlerini tamamlamış sayılacaktır. Süresi içinde ek yerleştirme tercih ücretini yatırmayan adayların yapmış oldukları tercihler geçersiz sayılacak ve ek yerleştirme işlemine dâhil edilmeyecektir. Sonuçların ise en geç Ekim ayı sonuna kadar açıklanması beklenmektedir.