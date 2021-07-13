İş zekâsı pazarının dünya devlerinden Qlik’in Türkiye Master Reseller konumundaki BI Technology şirketinin hisselerini veri ve analitik alanında uçtan uca ürün ve hizmetler sunan Komtaş devraldı.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan BI Technology’nin kurucusu Ruhver Barengi, şunları söyledi:

“BI Technology, müşterilerinin dijital dönüşüm yolculuklarına analitik iş zekâsı alanında destek veren ve bu alanda geniş bir yelpazede hizmet sunan bir şirket. Kurulduğumuzdan bu yana her sene çok güçlü bir büyümeyle Türkiye’de kendi alanında lider konumda olan yüzlerce firmaya Qlik ürünlerini kullanarak iş zekâsı çözümleri sunduk. Komtaş Ekosistemi’ni ele aldığımızda ise veri ve analitik süreçlerinde bizim dışımızda kalan, özellikler veri yönetişimi, veri ambarı, büyük veri ve bunlarla ilgili altyapıların tümünü adresleyen çözümler görüyoruz. Bu açıdan, BI Technology olarak Komtaş ekosistemine katılmamız hem iki şirket için, hem de müşterilerimiz için veri ve analitik konularında uçtan uca çözüm sunulabilecek bütünsel bir yapı oluşturuyor. Qlik müşterileri için BI Technology yapısı aynı kalite ve güçle devam ederken, Komtaş ekosisteminde veri ve analitik konularıyla ilgili diğer ürünler ve çözümlerle birlikte müşterilerimize sunduğumuz değeri çok daha arttıracağına inanıyoruz.”

Öte yandan, şirketin bu hisse devri sonrasındaki organizasyon yapısı hakkında da açıklama yapan Barengi “Aramıza 2020 yılında katılan ve bize kattığı vizyonla şirketimizi Komtaş satın alma sürecine taşıyan Cenk Kıral, bu misyonunu başarıyla tamamlamıştır. Kendisi, bu aşamadan sonra BI Technology’nin üst yönetimindeki Can Doğu, Emre Çabuk ve Ömer Çıtak’la koordineli biçimde sene sonuna kadar birleşme sürecine danışman olarak destek olmaya devam edecek. Bu sürecin tamamlanma aşamasında kendisinden hala destek almaya devam edeceğimiz için çok mutluyum ve şimdiye kadar verdiği değerli katkılar için de çok teşekkür ediyorum” ifadesini kullandı.