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Kadınlar için 'güvenli alan'ları destekleyecek

Rönesans Holding, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu, UNFPA’in Malatya ve Kahramanmaraş’ta kadınlar için oluşturduğu “güvenli alanları” destekleyeceğini duyurdu.

08 Mart 2024 | 11:51
Kadınlar için 'güvenli alan'ları destekleyecek

“Kadın Sağlığı Danışma Merkezi” olarak adlandırılan bu alanlarda; kadın sağlığı, gebelik takibi, doğum öncesi ve sonrası bakım, güvenli annelik ve hijyen konularında temel desteklerin yanı sıra, psikososyal destek de dahil olmak üzere kadınlara yönelik toplumsal cinsiyete dayalı şiddeti önleme ve müdahale hizmetleri sağlanıyor. 

KADINLARI VE ÇOCUKLARI ÇOK ÖNEMSİYORUZ

Rönesans Holding’in sosyal etki çalışmalarını depremin ilk günündeki özen ve yoğunlukla devam ettirdiklerini vurgulayan Rönesans Holding Yönetim Kurulu Başkanı İpek Ilıcak Kayaalp, “İyileşme zaman ve destek istiyor, bu bir süreç. Biz bu sürecin destekçisi olarak elimizden geleni yapıyoruz. Kadınları ve çocukları özellikle önemsiyoruz çünkü onlar bu durumun olumsuz etkilerini en derinden yaşıyorlar. Onlar için bölgede faaliyet gösteren UNICEF, UNFPA ve KODA gibi tüm kurumlar, sivil toplum kuruluşları ve özellikle gönüllüler ile ilk günkü özen ve yoğunlukla çalışmalarımıza devam ediyoruz” dedi.

Rönesans Holding, hayata geçirdiği geçici yaşama alanlarında, 10.000’e yakın kişiye hem çatı hem de kadın ve çocukları merkeze alan bir yaşam alanı oluşturdu. 

 

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