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Kamu müteahhitlerinden ek fiyat farkı ve süre uzatımı talebi

Kamu Müteahhitleri ve İş İnsanları Derneği (KAMİAD) Başkanı Ali Adıgüzel, yapım işlerine ek fiyat farkı ve süre uzatımı verilmesini de içeren torba kanun teklifine ilişkin, "Kamu zararı oluşmaması için düzenlemenin reel saha verileri doğrultusunda revize edilmesine ihtiyaç vardır." dedi.

01 Aralık 2023 | 17:20
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Kamu müteahhitlerinden ek fiyat farkı ve süre uzatımı talebi

Adıgüzel, dernek genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, artan talep nedeniyle inşaat sektöründe malzeme ve işçilikte fiyat artışları yaşandığını söyledi.

Kamu müteahhitlerinin ülkede istihdam yarattığını, ürettiğini ve ekonomiye katkı sağladığını anlatan Adıgüzel, "Kamu müteahhidinin öngörülemeyecek bu reel piyasa koşullarında daha çok mağdur edilmemesi ve kamu zararı oluşmaması için düzenlemenin reel saha verileri doğrultusunda revize edilmesine ihtiyaç vardır." diye konuştu.

1 Ocak 2023 tarihinden önce devam eden işler dahil, 1 Temmuz 2023 tarihine kadar ihalesi yapılmış tüm işlerin düzenlemenin kapsamına alınmasının hakkaniyete ve anayasal düzene uygun olacağını belirten Adıgüzel, şunları kaydetti:

"2023'te basiretli tüccar olarak işini tamamlayan, devletimizin organları ile sözleşmesine göre edimlerini ifa etmiş bir yüklenicinin cezalandırılması hem bir hak kaybı hem de sektörün aktörlerini yanlışa yönlendiren bir uygulama olacağı açıktır. Devletimiz beklenen baba şefkatini göstererek, yüklenicilerin işine devamını özendirmeli ve devam eden projelerin ivedilikle bitirilmesi desteklenmelidir. Hüsnüniyetle taleplerimizin değerlendirilmesini, TBMM Plan Bütçe Komisyonu'ndan geçen ve yaşanan sorunlara çözüm olamayacak bu kanun teklifinin, TBMM Genel Kurulu'nda veya Cumhurbaşkanı'mız tarafından değiştirilmesi konusunda, kendilerine olan güvenimizin tam olduğunu bir kez daha ifade ediyoruz."

 

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