ARA
Bist 100
6015,29
4,45%
Bist 100
Dolar/TL
25,9098
-0,1488%
Dolar/TL
Euro/TL
28,3308
0,0422%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0914
0,0394%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1600,54
-0,15%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

KARDEMİR'de 300 işçi alımı yapılacak

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan 600 işçi alımının 300'ünün ağustos ayında yapılacağını duyurdu.

03 Temmuz 2023 | 23:35
0
KARDEMİR'de 300 işçi alımı yapılacak

KARDEMİR, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 1 Mayıs mesajında, Türkiye'nin ilk entegre ağır sanayi kuruluşu KARDEMİR'e alınacağını duyurduğu 600 işçiden 300'ünün işe başlama sürecine ilişkin internet sitesi üzerinden açıklama yaptı.

Fabrika bünyesinde istihdam edilmek üzere 300 mavi yaka personelin ağustos ayında işbaşı yaptırılacağı belirtilen açıklamada, alımların etap etap gerçekleşeceği ve yıl sonuna kadar 600 personelin şirkette işe alınmış olacağı kaydedildi.

Ağustos ayı itibariyle elektrik, makina ve genel işçi olmak üzere fabrikaya toplam 300 işçi istihdamı gerçekleşeceği aktarılan açıklamada, "İşçi statüsünde istihdam edilmek üzere 300 kişinin alınacağı başvurular, 3 Temmuz itibarıyla İŞKUR Karabük İl Müdürlüğü’ne yapılacak. Adayların, 23 Temmuz günü saat 23.59’a kadar başvuru işlemlerini yapmaları gerekiyor." ifadesi kullanıldı.

0
  • ALTIN GRAM - TL 1600,54 -0,15%
  • ALTIN ONS 1921,38 -0,01%
  • BIST 100 6015,29 4,45%
  • DOLAR/TURK LIRASI 25,9098 -0,1488%
  • EURO/TURK LIRASI 28,3308 0,0422%
  • EURO/USD 1,0914 0,0394%
  • INGILIZ STERLINI 1,26924 0,00276%
  • JAPON YENI 144,657 -0,015%
  • KANADA DOLARI 1,32505 0,02227%
  • RUS RUBLESI 89,505 0,7644%
Günün En Çok Okunanları
Borcu olanlar dikkat: Yapılandırma başvurusu için son gün
Mayısta ihracatı artan ve azalan sektörler
Mayısta ihracatı artan ve azalan sektörler
Konut, iş yeri, arsa, tarla... Taşınmaz satışlarında yeni dönem yarın başlıyor
Konut, iş yeri, arsa, tarla... Taşınmaz satışlarında yeni dönem yarın başlıyor
TCMB'den yeni sadeleşme adımı
TCMB'den yeni sadeleşme adımı
Enflasyon ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
Enflasyon ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
Haziran ayı dış ticaret rakamları açıklandı
Haziran ayı dış ticaret rakamları açıklandı
YHT biletlerine yüzde 30 zam geldi... İşte yeni fiyatlar
YHT biletlerine yüzde 30 zam geldi... İşte yeni fiyatlar
Getir bir ülkeden daha çekilme kararı aldı
GERİ
İLERİ
Borcu olanlar dikkat: Yapılandırma başvurusu için son gün
Mayısta ihracatı artan ve azalan sektörler
Konut, iş yeri, arsa, tarla... Taşınmaz satışlarında yeni dönem yarın başlıyor
TCMB'den yeni sadeleşme adımı
Enflasyon ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
Mayısta ihracatı artan ve azalan sektörler
Konut, iş yeri, arsa, tarla... Taşınmaz satışlarında yeni dönem yarın başlıyor
TCMB'den yeni sadeleşme adımı
Enflasyon ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
Haziran ayı dış ticaret rakamları açıklandı
Konut, iş yeri, arsa, tarla... Taşınmaz satışlarında yeni dönem yarın başlıyor
TCMB'den yeni sadeleşme adımı
Enflasyon ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
Haziran ayı dış ticaret rakamları açıklandı
YHT biletlerine yüzde 30 zam geldi... İşte yeni fiyatlar
GERİ
İLERİ
YENİ SAYI
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun
Ekonomist Yeni Sayı
ABONE OL