Şirketten yapılan açıklamaya göre, Koç Holding, 2023 yılının ilk 9 ayına ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Konsolide bazda 886,3 milyar TL gelir elde eden Koç Holding, aynı dönemde 53,5 milyar TL kombine yatırım gerçekleştirdi. Böylece son 5 yılda yapılan toplam yatırım tutarı 133,5 milyar TL’ye ulaştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Koç Holding CEO'su Levent Çakıroğlu, Cumhuriyetin 100’üncü yaşını coşkuyla ve heyecanla kutladıklarını belirterek, "Cumhuriyet ile doğan ve onunla büyüyen Koç Topluluğu, bir asırdır olduğu gibi bundan sonra da, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ortaya koyduğu çağdaş uygarlık hedefine sarsılmaz bir bağlılıkla Cumhuriyetimize hizmet, ülkemizin ekonomik büyümesine öncülük etmeye ve toplumsal kalkınma yolunda sorumluluk almaya devam edecek." ifadelerini kullandı.

Dünyada jeopolitik risklerin arttığı zorlu piyasa koşullarının ve belirsizliklerin hakim olduğu bir dönemden geçildiğini aktaran Çakıroğlu, "Koç Topluluğu olarak sağlam bilançomuz, kuvvetli likiditemiz, dayanıklı ve çeşitlendirilmiş portföy yapımız, geniş tedarik zincirimiz, çevik yönetim anlayışımız ve en önemlisi de çalışma arkadaşlarımızın üstün gayretleri ile 2023’ün ilk 9 ayında başarılı neticeler elde ettik." açıklamasında bulundu.

TOPLULUK ŞİREKTLERİ 9 AYLIK DÖNEMDE GÜÇLÜ PERFORMANS SERGİLEDİ

Çakıroğlu, topluluk şirketlerinin 9 aylık dönemde güçlü bir performans sergilediğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Tüpraş, güçlü bilanço yapısını sürdürerek hissedarlarına ikinci bir temettü dağıtımı kararı alırken, bu çeyrekte yüksek kapasite kullanım oranı ile yurt içi talebi karşıladı. Tofaş, FIAT markasıyla toplam pazardaki liderliğini bu yıl da sürdürdü. Otokar, ARMA 6x6 Zırhlı Personel Taşıyıcı araçları için yaklaşık 130 milyon avro tutarında sipariş aldı ve askeri araçlarda ülkemizin ilk ağır sınıf insansız kara aracı ALPAR'ı tanıttı. Ayrıca yakın zamanda hidrojen yakıt hücreli otobüsü KENT Hidrojen'i Avrupa’da sergiledi. Ford Otosan, mühendislik ve üretim sorumluluğunu üstlendiği yeni nesil Ford Transit Courier ve Tourneo Courier’i Romanya’daki Craiova fabrikasında düzenlenen törenle hattan indirirken, Ford Trucks ise yakıt hücrelerinin tedariki ve geliştirilmesi konusunda proje ortaklıklarını kuvvetlendirdi ve ilk yakıt hücreli elektrikli F-MAX’i üreteceğini açıkladı."

- "Ülkemize ve şirketlerimize duyulan güveni bir kez daha teyit ettik"

Bu çeyrekte uluslararası piyasalarda Türkiye'ye ve şirketlerine olan güveni teyit etmelerini sağlayan işlemleri memnuniyetle gerçekleştirdiklerini bildiren Çakıroğlu, yılın ilk 9 ayında ülke ekonomisine 1,1 trilyon TL’yi aşan kaynak sağlayan Yapı Kredi'nin hem ülke ekonomisine hem de bankaya olan güvenin bir göstergesi olarak uluslararası piyasalardan sağladığı kaynaklarla da ülke ekonomisini güçlü bir şekilde desteklemeyi sürdürdüğünü kaydetti.

Levent Çakıroğlu, bankanın yılın üçüncü çeyreğinde 500 milyon dolar tutarındaki ilk Sürdürülebilir Eurobond ihracına ve yaklaşık 1 milyar dolar tutarında DPR (Çeşitlendirilmiş Alacak Hakları) işlemine imza attığını belirterek, "Arçelik de yine bu dönemde 400 milyon dolar değerinde Eurobond ihraç etti. İşlem, yaklaşık 2 yıldan bu yana bir özel sektör şirketi tarafından gerçekleştirilen ilk Eurobond ihracı oldu. Öte yandan Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), üretim tesislerini modernize etmesi ve yeşil yatırımlarını büyütmesi için TürkTraktör ile 70 milyon avroya kadar kredi kullanımı hususunda anlaşmaya vardı." bilgisini paylaştı.

İLK 10'DA 4 ŞİRKET

Başarılarının ulusal ve uluslararası çapta görülüyor ve takdir ediliyor olmasının kendilerini memnun ettiğini kaydeden Çakıroğlu, "İstanbul Sanayi Odası (İSO) 2022 yılı Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Araştırması'nda bu yıl da listenin ilk 10 sıralamasında Tüpraş, Ford Otosan, Arçelik ve Tofaş olmak üzere 4 şirketimizle yer aldık. Öte yandan, dünyanın en büyük şirketlerinin listelendiği Fortune Global 500 araştırmasına ülkemizden giren tek şirket olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Başarılarımızın sadece iş ve ekonomi bağlamında olmadığını da gururla belirtmek istiyorum. Kültürel dönüşümümüzün merkezine insanı yerleştiren bir Topluluk olarak, ülkemizin ve dünyanın en iyi işverenleri arasında uzun yıllardır başarıyla yer alıyoruz. Forbes'un 7'ncisini yayımladığı 'Dünyanın En İyi İşverenleri' listesinde, bu sene ülkemizi temsil eden tek şirket olmanın gururunu yaşıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

- "Umut Kentler' ile deprem bölgesindeki çalışmalarımızı sürdürüyoruz"

Çakıroğlu, toplumsal yatırımların bu yılın ana gündem maddelerinden biri olmaya devam ettiğinin altını çizerek, Koç Topluluğu olarak inşa ettikleri "Umut Kentler" ile deprem bölgesindeki çalışmalarını sürdürdüklerini kaydetti.

Topluluk şirketleri ile birlikte AFAD koordinasyonunda Adıyaman, İskenderun, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya'da, toplam 20 bin kişinin yaşadığı, 5 bin konteyner evden oluşan Umut Kentler'de, Koç Gönüllüleri'nin hayata geçirdiği projelerle kent sakinlerinin yalnız bırakılmadığını anlatan Çakıroğlu, "Hatay'dan sonra Adıyaman ve Malatya'ya gerçekleştirdiğimiz ziyaretlerle de etki gücümüzü, işbirliklerimizi bölgenin kalkınmasını desteklemek ve kalıcı fayda sağlamak üzere kullandığımız mesajını yineledik. Bölgenin ekonomik ve toplumsal kalkınması için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.