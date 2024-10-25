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Köfteci Yusuf, futbol kulübüne sponsor oldu

Gıda denetimlerinde ürünlerinde domuz eti tespit edilen Köfteci Yusuf, Karaman Futbol Kulübü'nün sponsoru oldu.

25 Ekim 2024 | 16:53
Köfteci Yusuf, futbol kulübüne sponsor oldu

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın açıkladığı taklit ve tağşiş ürün satan firmalar listesinde yer almasının ardından gündem olan Köfteci Yusuf, 2024-2025 sezonunda geçerli olacak bir forma sponsorluğu anlaşması imzaladı.

Konuyla ilgili açıklama Karaman Futbol Kulübü'nde yapıldı. Kulüp sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Karaman Futbol Kulübümüz, hemşehrimiz Yusuf Akkaş'ın ülkemize kazandırdığı milli markamız Köfteci Yusuf ile forma sponsorluğu konusunda anlaştı. Anlaşma kapsamında, 2024-25 Sezonu boyunca maç formalarımızda Köfteci Yusuf logosu yer alacak. Hemşehrimiz Yusuf Akkaş ve Köfteci Yusuf Ailesine, takımımıza verdikleri desteklerden dolayı teşekkür ederiz."

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Borsada dün yeni iş ilişkisi açıklayan 4 şirket
Tofaş'tan Rekabet Kurumu kararına ilişkin açıklama
Akbank'tan bilanço değerlendirmesi
PC İletişim (PCILT) temettü kararı ve tarihini duyurdu
Kalekim (KLKIM) bilanço tarihi belli oldu
İndeks Bilgisayar (INDES) kredi derecelendirme notu açıklandı
Borsada cuma günü temettü dağıtacak 1 şirket var (25 Ekim)
Yabancılar borsada 73,6 milyon dolar hisse sattı
Borsada dün yeni iş ilişkisi açıklayan 3 şirket (23 Ekim)
Borsada perşembe günü temettü dağıtacak 1 şirket var (24 Ekim)
Adel Kalemcilik bilanço tarihi belli oldu
Turkcell (TCELL) bilanço tarihi belli oldu
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İLERİ
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