Köfteci Yusuf, futbol kulübüne sponsor oldu

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın açıkladığı taklit ve tağşiş ürün satan firmalar listesinde yer almasının ardından gündem olan Köfteci Yusuf, 2024-2025 sezonunda geçerli olacak bir forma sponsorluğu anlaşması imzaladı.

Konuyla ilgili açıklama Karaman Futbol Kulübü'nde yapıldı. Kulüp sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Karaman Futbol Kulübümüz, hemşehrimiz Yusuf Akkaş'ın ülkemize kazandırdığı milli markamız Köfteci Yusuf ile forma sponsorluğu konusunda anlaştı. Anlaşma kapsamında, 2024-25 Sezonu boyunca maç formalarımızda Köfteci Yusuf logosu yer alacak. Hemşehrimiz Yusuf Akkaş ve Köfteci Yusuf Ailesine, takımımıza verdikleri desteklerden dolayı teşekkür ederiz."