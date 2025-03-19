Kolektif House, yurt dışına açılma planı yapıyor

2015 yılında Sanayi Mahallesi’nde ilk lokasyonu açan Kolektif House, bugün 30 noktada esnek çalışma alanları sunuyor.

İnsanların bir araya gelip ilham aldığı bir dünya hayaliyle yola çıktıklarını vurgulayan Kolektif House Kurucu Ortağı ve CEO’su Ahmet Onur, “Kolektif House olarak bugün geldiğimiz noktada startup’lardan büyük kurumsal firmalara kadar herkes için en uygun çalışma alanlarını oluşturuyor ve geleceğin iş hayatına yön veriyoruz” diyor.

Hibrit çalışma düzenine geçişle birlikte esnek çalışma alanlarının kurumsal şirketlerden yoğun ilgi gördüğünü belirten Onur, "Hem çalışanlar hem de şirketler için çok sayıda avantajı ve faydayı beraberinde getiren bu yapılar; çalışanlara özgürlük, üretkenlik, çeviklik sağlarken, şirketlere de maliyet verimliliği, ölçeklenebilirlik ve operasyonel esneklik sunuyor” diyor.

YURT DIŞINA AÇILACAK

CBRE’nin araştırmasına göre, hazır ofis pazarında İstanbul’da açık ara sektör lideri olduklarının altını çizen Ahmet Onur “Bugün 30’u aşkın lokasyonda yenilikçi ofis alanında değer üretiyoruz. Türkiye’nin ve dünyanın önde gelen markalarıyla güç birliği içinde hızlandırma programı paydaşı olmamızın yanında girişimcilik ekosisteminin gelişmesine katkı sağlamaktan gurur duyuyoruz" diyor.

Büyüme stratejilerinin yalnızca Türkiye ile sınırlı olmadığına vurgu yapan Ahmet Onur, sözlerine şu şekilde devam ediyor: "Türkiye’deki genişlememizi hızlandırırken, yurt dışına açılma hedefimiz doğrultusunda coğrafi olarak yakın pazarları değerlendiriyoruz. Ayrıca, teknoloji yatırımlarımızla ofis yönetim çözümlerimizi daha entegre hale getirerek yeni nesil bir hizmet modeli geliştiriyoruz. Tüm bu adımlarla, uluslararası arenada sektörümüzün en prestijli markalarından biri olmayı amaçlıyoruz."